Lo que ha hecho Pedro Sánchez ha pillado completamente desprevenido a todo el mundo

El mítico programa de la televisión catalana Polònia celebró este jueves su fiesta por los 20 años de vida del que ya es uno de los grandes clásicos de la pequeña pantalla en la región con una difusión que llega a muchas otras comunidades, a pesar de no ser catalanoparlantes, gracias a su humor y crítica social y política.

Para celebrar por todo lo alto esta fecha tan especial, el espacio de 3Cat ha emitido este jueves una gala en el Teatro Victoria de Barcelona grabada el pasado lunes en la que los asistentes pudieron disfrutar de la sátira y las imitaciones constantes de sus diferentes personajes clásicos del programa.

Sin embargo, para este especial Polònia contó con la colaboración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo que ha pillado completamente desprevenidos a todo el mundo.

La escena comenzó con la regidora saliendo al inicio al escenario con la intención de elogiar al equipo de maquillaje del programa, ya que son los encargados de transformar a los imitadores en los personajes a los que van a representar. Por ello, lanzó la propuesta de que durante la grabación iban a convertir a una persona del público en uno de los políticos reales.

La aparición de Sánchez

La voluntaria elegida fue María, una mujer que dijo ser de L'Hospitalet y que pidió que le gustaría que la transformaran en Pedro Sánchez. Tras llevarse la regidora a la espectadora, esta se sentó en una de las salas esperando ser maquillada.

El programa, para este sketch, tenía una sorpresa preparada, ya que el resultado final fue que el propio Sánchez se había prestado a esa colaboración y había aparecido en la pantalla.

"A ver yo creo que el equipo de Polònia ha hecho una muy buena caracterización, aunque quizá deba mejorar la imitación. Muchas felicidades Polònia", afirmó el presidente del Ejecutivo desde la silla. Esta aparición se hizo viral al momento causando una gran sensación.