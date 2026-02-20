Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ferran Adrià, cocinero: "Me puedo gastar más o menos 30.000 euros al año en ir a comer"
Ferran Adrià, cocinero: "Me puedo gastar más o menos 30.000 euros al año en ir a comer"

El reconocido chef reconoce su debilidad por la buena comida y asegura que, en cambio, ni tiene coche ni se gasta mucho en grandes hoteles.

El prestigioso cocinero Ferran Adrià.

Ferran Adrià, el premiado y reconocido cocinero español y uno de los mejores del mundo, ha reflexionado recientemente sobre sus caprichos y en qué se gasta el dinero. Ha sido en el podcast Búscate la vida, según ha publicado Mundo Deportivo. "Yo llevo una vida bastante normal, voy vestido con ropa normal. Pero tengo un capricho: ir a comer", reconoció Adrià.

"Creo que es el lujo más barato del mundo", puntualizó el cocinero. "Si mañana viene Elon Musk a Barcelona, no va a ir a un restaurante que yo no pueda ir. Sin embargo, a la suite del Hotel Arts yo puedo ir un día, cuando cumpla 50 años de casado. Pero ni cada día ni cada semana", aseguró el chef durante su intervención, comparándose con Musk.

Pero incluso llegó a detallar cuánto se gasta en su disfrute preferido: "Tengo ese capricho, en el que me puedo gastar más o menos 30.000 euros al año. Pero no tengo coche. Lo que me costaría tener un coche más o menos, lo compenso. Y es verdad que me invitan a muchos sitios, aunque no quiero que me inviten. Y otro capricho serían los viajes", reconoció también el cocinero catalán.

Respecto a sus viajes, el chef mencionó: "Por ejemplo, si voy a México porque me dan un premio y doy una conferencia, sólo les pido una cosa: quedarme una semana y que me busquen un buen hotel. No cobro, pero me pego una vida de viajes guais que me cuestan muy poco dinero. Muy poco dinero para lo que yo me podría gastar", remarcó Adrià.

"Pero esto es mi vida. Y la gente me dice '¿cómo lo has hecho?'. Pues trabajando 330 días al año, 15 horas diarias en el restaurante. Eso durante 25 años. Si tú eres empresario de restauración y quieres dar excelencia, éste es un modelo... o trabajas estas horas o nada. Otra cosa es que los empleados tengan que trabajar ocho horas como en todos los trabajos", matizó este prestigioso chef.

