El Xokas se queja de los impuestos en 'El Hormiguero' y una concejal del PSOE le da la réplica más sonada

La concejal del PSOE en Alcalá de Henares, Blanca Ibarra, ha dado una de las réplicas más sonadas al mensaje que el creador de contenido Joaquín Domínguez, conocido popularmente como El Xokas, mandó este jueves sobre los impuestos desde El Hormiguero.

El streamer criticó al Estado por someter a los autónomos. "Lo que tendrías que tener es apoyo por parte del Estado, no solamente crispación, problemas, dolor y todo lo negativo que te pueda venir encima", señaló.

"Lo que no puede ser es que la gente que menos cobre y más fastidiada esté, sea sometida por el Estado. No puede ser. Estamos creando un ejército de robots, cada uno debe poder soñar", recriminó.

La réplica de Blanca Ibarra

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se ha grabado un vídeo en el que ha querido replicar al creador de contenido, con algún que otro dardo contra él y contra El Hormiguero.

"¿Quién se iba a imaginar que el hormiguero iba a volver a convertirse en un foro ideológico de extrema derecha en prime time ?".

?". "Esta vez con El Xokas como gran analista político".

"Un tipo multimillonario que ha hecho una fortuna brutal básicamente diciendo lo que le da la gana delante de millones de españoles, sale en la tele a decir que en España estamos sometidos".

Blanca Ibarra ha defendido que "tiene guasa el tema". "Por supuesto, los impuestos son malísimos y el Estado es un opresor. Pobrecito. Él, que tiene que pagar la mitad de lo que gana, de tanto que gana. Aunque ya sabemos que siempre hay mecanismos para pagar menos", ha expuesto.

"Dime, querido Xokas, ¿te parece injusto contribuir al país del que te beneficias cada puñetero día? Eso sí, luego son los primeros que salen a exigir mejores carreteras, ahora por supuesto más y mejores trenes, y más inversión en absolutamente todo lo que usan", ha contestado.

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha cuestionado que "dónde creen que sale ese dinero". "Y para colmo va el tío y se queja de que Hacienda le haga inspecciones. Como si fuese algo malo que el Estado compruebe que pagas lo que te corresponde. Como a cualquier currante, por cierto. Solo que él gana millones y el resto no", ha añadido.

Blanca Ibarra no ha dudado en lanzar otras dos cuestiones directas al creador de contenido. "Perdona, ¿me explicas exactamente cuál es tu lucha? ¿Qué gobierne Vox, le bajen los impuestos a los más ricos como tú, y mientras tanto tus seguidores vean como su vida real se convierte en un infierno sin red de seguridad ni derechos?", ha apuntado.

"Y el tipo va y remata diciendo que votar no sirve para nada. Que la democracia no funcione y que PP y PSOE son lo mismo. Curioso, de Vox no habla nunca. Por lo que sea", ha añadido.

La concejal del PSOE ha terminado lanzándole una pregunta "que nadie le hizo", pero porque "sería un pelín incómoda" y "es bien sencilla". "¿Cuál es tu modelo de sociedad, campeón?", ha sentenciado.