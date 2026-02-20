Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Leire Martínez se pone seria para hablar de lo que está pasando en España: "Eso es lo que más me aterra"
La cantante ha concedido una entrevista a la SER. 

Leire Martinez en los premios de la Spanish Music AcademyEuropa Press via Getty Images

La cantante Leire Martínez ha empezado su carrera en solitario tras salir de La Oreja de Van Gogh y lo ha hecho con el disco Historias de aquella niña donde en 12 canciones, cuenta, quiere cantarle a su niña interior. 

Con motivo de la promoción del disco, Martínez ha estado en la Cadena SER y ha hablado de la actualidad política de España. El presentador le ha preguntado concretamente por esa "cierta clase política sigan usando el miedo de ETA diciéndolo sin respetar a las víctimas realmente". 

"Lo que más me aterra de todo eso es saber que es fruto de una estrategia política, de generar ruido, porque ni siquiera es real. Saben que ese miedo no es real pero les da igual saber que no es real y eso es lo que más me aterra", ha empezado diciendo. 

Trumpismo puro

Y ha proseguido diciendo: "La estrategia que hay detrás de todo, la desinformación que se utiliza para ensuciar y volver loca a la gente. Eso es lo que realmente me aterra. Eso es lo que me parece peligroso de verdad y es lo que hace el trumpismo". 

Ha reseñado Martínez que todo esto le aterra porque ve que están consiguiendo que la gente se crea este tipo de cosas: "Me llama la atención que nuestra clase política sea incapaz de darse cuenta de que están ahí y viven de lo que hacen porque les pagamos entre todos un sueldo". 

"Nos representan porque democráticamente han sido elegidos. Gente de ideología, sentires y colores de todo tipo les ha votado, a unos o a otros, pero les hemos votado entre todos. Si hay algo que les tiene que quedar claro es que nos tienen que representar a todos", ha comentado. 

Sí se ha pronunciado Leire sobre "cierto movimiento" en la izquierda española pero, en general, todo le parece "un patio de colegio" que está instalado en el "y tú más": "Callar al de enfrente con una miseria peor que la que te están echando a ti me parece terrible y que los que hemos legitimado que estén ahí no hagamos nada.

Por último ha sentenciado poniendo el foco en los ciudadanos de España: "Veo que la gente está como anestesiada y eso también me aterra porque permitimos que eso esté pasando". 

