Elesky, la 'streamer' asturiana que con su piano ha revolucionado el mundo de la música en Twitch

Trabajar de lo que a uno más le gusta no siempre ocurre. Muchas personas se acaban jubilando sin dedicarse ni un solo día a su principal pasión o a eso que habían deseado de pequeño. A Elena Loredo, una joven pianista gijonesa de 27 años, esto de momento no le está ocurriendo.

Conocida popularmente bajo el nombre de Elesky, ella no solo está pudiendo trabajar de su gran afición: el piano. También lo hace vinculada a los videojuegos y el mundo manga, su otra gran pasión. En 2019 y tras dos años en Twitter en los que logró una pequeña comunidad de seguidores gracias a interpretar con su piano bandas sonoras de series, películas o videojuegos, dio el salto a Twitch, la plataforma para stremear por excelencia.

Ahí encontró un nicho. Cuando empezó, recuerda, se podían contar con los dedos de una mano los canales dedicados a la música. Ella creyó, dedicó horas mientras terminaba de sacarse el grado superior en el Conservatorio Superior de Oviedo y poco a poco fue creciendo hasta lograr superar los 150.000 seguidores actuales.

En sus directos (hace seis a la semana de unas cuatro horas) interpreta canciones, recibe propuestas musicales y las adapta al piano al momento, responde dudas, hablan de temas de actualidad, juega a videojuegos y comparte experiencias con sus seguidores. De hecho, gracias a un stream, Loredo ha logrado uno de los tuits con más visualizaciones de las últimas semanas.

Probando canciones junto al popular efecto 8 Bits de los videojuegos, decidió hacerlo con el tema del momento: la sesión de Shakira y Bizarrap. El resultado, un éxito. Lo publicó en Twitter y ya ha superado el millón de reproducciones y hasta el productor argentino lo ha compartido.

“Se me ocurrió probar con la canción de Shakira porque la gente del directo dijo que le encantaba. Lo subí y esta repercusión no me la esperaba. Me ha sorprendido porque era la primera vez que compartía un vídeo de una canción 8 Bits sin ser una canción de 8 Bits. Además es que fue algo improvisado más que preparado… pero que se reconozca así que llevo 22 años tocando el piano es un halago enorme”, reconoce esta asturiana, que aclara que el vídeo ya tiene más del doble de interacciones que su segundo más visto.

Toda una vida ligada a un piano

Con tan solo cuatro años, Elena empezó a tocar las primeras teclas de su piano sin saber que 20 años más tarde iba a ser su profesión. Su afición por este instrumento fue a más hasta que se apuntó al conservatorio y, tras 14 años de carrera, logró el pasado mes de junio obtener el título que la certificaba como pianista.

Los últimos cinco años ha estado combinando sus actividades de fuera del conservatorio con los estudios. En 2017, cuando se abrió Twitter, publicó sin esperar ninguna repercusión un vídeo casero de la adaptación a piano del opening de Digimon. Ese vídeo arrasó y logró centenares de seguidores. Fue su despegue. Desde ahí empezó a tocar en eventos manga y a hacer sus primeros conciertos en solitario.

Dos años más tarde, cuando se lanzó a Twitch, ya era conocida en un mundillo en el que no es frecuente encontrarse con perfiles como el suyo. “Soy un poco la pianista que salió de la educación clásica que le habían dado para tomar mi propio camino como intérprete de bandas sonoras, que es a lo que me dedico en Twitch, eventos y conciertos”, se describe.

Aunque su temática favorita sea la de manga y videojuegos, interpreta cualquier canción que le piden: “Soy bastante abierta en ese sentido y toco estilos como pop, rock, clásico, etc. Tengo una lista de más de 1.250 canciones, pero si me proponen temas que no conozco lo que hacemos es escucharlos juntos y adaptarlos porque a piano puede quedar bien cualquier tipo de música. Hemos tocado hasta Despacito y siempre estamos renovando música y tocando cosas nuevas cada día”.

Eso sí, si tiene que elegir una banda sonora escoge las de Zelda, Elder Scrolls, Pokémon o el opening de Digimon, aunque también le gusta la del videojuego Hollow Knight o la de la serie The Last of Us. De esta última incluso ha visto a su compositor, Gustavo Santaolalla, interpretarla en directo.

Loredo no necesita de escuchar una canción varias veces para adaptarla. Al momento es capaz de hacerlo. “Automáticamente, es a raíz de haber tocado mucho de oído por mi cuenta y prácticamente al momento podría interpretar cualquiera. Para aprendérmela si que necesito algo más de tiempo, pero tocarla es como la función de los traductores de idiomas, que van traduciendo todo conforme les llega la información”, se compara, antes de contar que antes de ser streamer a tiempo completo también trabajaba como profesora.

Elena Loredo en un concierto en solitario. Imagen cedida por Elena Loredo

En su clase de conservatorio, compañeros y profesores veían con sorpresa y desde la distancia como ella hacía algo “fuera de lo común”. “Les parece curioso. Es un mundo muy interesante que estaba prácticamente inexplorado. No tiene nada que ver con lo que aprendes en el conservatorio, que son obras de clásico”, se sincera.

Loredo, que reconoce que toca algunos acordes de guitarra y que tiene una melódica (una especie de piano-flauta), asegura que de momento prefiere tocar en conciertos sola y no formar un grupo porque prefiere que su camino sea en solitario para depender de ella misma. “A veces sí toco en grupo y hago colaboraciones, pero de momento me gusta en solitario”, afirma.

Experiencia en grandes eventos

Su fama en Twitch y su pasión por videojuegos le ha llevado a participar en eventos que han marcado la historia de la plataforma. Recientemente fue entrenadora Pokémon de la creadora de contenidos Abbi durante la la Pokémon Twitch Cup.

También participó en el Benéfico con La Palma jugando al Fall Guys y al Among Us o estuvo en un evento organizado por The Grefg. “Fusionar tu trabajo y pasión que es la música, y tu otra pasión que son los videojuegos. Seguir un camino propio y vivir de lo que te gusta. Estoy muy contenta de la vida que he tomado y de lo que ha venido gracias a ello”, reitera con una sonrisa una y otra vez.

Por ello, si le preguntan por cómo se ve dentro de un lustro, ella es conservadora y desea estar tal y como está en la actualidad, aunque no cierra ninguna puerta. Como resumen, cita lo que le ha pasado en los últimos meses.

“Mi vida ha cambiado por completo. Me he mudado a Madrid y además de crear contenido trabajo con Play Station en un programa que se emite los miércoles y que se llama Play Station Show, donde hago la música y los efectos. Así que de aquí a cinco años no se me ocurre qué podría pasar. Si sigue como hasta ahora estoy más que satisfecha”, indica.

Elena Loredo en la Twitch Rivals. Imagen cedida por Elena Loredo.

“Tengo el trabajo de mis sueños que es trabajar tocando el piano, estoy vinculada a los videojuegos, hago conciertos y lo único que espero es que siga así. La vida que tengo es la que siempre quise tener y no sabía que podía conseguirla”, añade.

De momento, lo que deja constancia es tiene la cabeza sobre los hombros. Prueba de ello es cuando Laredo confiesa cuál es su mayor logro. Spoiler: no es la participación en estos eventos o tener más de 150.000 seguidores, algo soñado por muchos. Es haber sido capaz de lograr terminar el conservatorio mientras creaba contenido a diario.

“El año pasado, el último año de la carrera, hubo semanas que estaba con mucha carga encima por todo el trabajo que tenía encima entre estudiar y estar en Twitch. Tocaba el piano 6 ó 7 horas diarias y estaba agotada, pero al final organizándome y con persistencia me lo pude sacar. Ese es el logro más grande que he hecho, compaginar todo eso”, remata Loredo.

Solo las notas de su piano marcaran su futuro.