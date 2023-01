El streamer AuronPlay no se corta un pelo y habla así de Piqué

Aunque hace una semana que se estrenó la nueva canción de Shakira, en la que claramente menciona a su expareja, el exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué, sigue siendo uno de los temas de conversación más acuciantes. En este contexto, el conocido streamer AuronPlay manifestó sin tapujos su opinión acerca de la actitud del futbolista ante lo sucedido con la artista.

También se estrenó el 1 de enero de 2023 la Kings League, el nuevo proyecto futbolístico de Piqué que está organizado, precisamente, por su empresa, Kosmos.

A raíz del tema publicado por Shakira, el catalán no quiso perder la oportunidad de contestar jocosamente a su expareja, pero, en su caso, desde el entorno de la Kings League, un torneo que se retransmite en la plataforma de Twitch.

Por eso, AuronPlay, que antes de todo ha querido señalar que se alegra de sus compañeros streamers por su aparición en la competición, explicó que, en su opinión, la actitud de Piqué le parece la de un niño de 12 años.

Aunque las declaraciones las vertió durante una retransmisión en directo en uno de sus canales de Internet, el usuario de TikTok @todo.clip, que se dedica precisamente a recopilar momentos de este tipo para después publicarlos en redes sociales, ha divulgado la parte del alegato en la que el streamer hablar del exjugador.

El creador de contenido comenzó señalando que se alegraba de que a sus compañeros les estuviera yendo bien en el torneo, pero matizó que no por Piqué en particular: "A mí él me la repampinfla siete pueblos".

Al hilo del tema, quiso también opinar acerca de la respuesta de Piqué, que anunció públicamente que la marca de relojes Casio patrocinaría el campeonato y, además, llegó al evento montado en un Renault Twingo, debido a que ambas empresas fueron mencionadas por Shakira para supuestamente criticar a la nueva pareja del exjugador.

"Se predijo perfectamente lo que iba a hacer Piqué. Casio en la mano y un Twingo. ¿Por qué ha acertado la gente? Porque él tiene una mente de 12 años. Tiene el cerebro de 12 años, por lo que estaba claro que estaba claro que iba a hacer eso", sentenció el conocido youtuber.