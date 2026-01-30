Elon Musk se hace eco de una noticia sobre España y Pedro Sánchez responde: va camino de ser el mayor éxito de su historia 

La historia tuitera de Pedro Sánchez da para libro. El presidente del Gobierno de España tiene un mensaje en la red social —ahora propiedad del multimillonario Elon Musk— para cada momento de la historia.

Muchas bromas se han hecho con los mensajes de Sánchez en la red social, en la que lleva publicando contenido desde agosto de 2009, pero nada comparable a lo que ha hecho este viernes.

Elon Musk se ha hecho eco en su perfil —donde tiene 233 millones de seguidores— de la noticia de que España iba a regularizar a 500.000 inmigrantes.

Concretamente el tuit que ha compartido Musk dice: "España acaba de legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales para derrotar a la extrema derecha".

"Ya ni siquiera es un secreto. Al legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales con el pretexto de derrotar a la ultraderecha, Pedro Sánchez se está quitando la máscara. Esto es ingeniería electoral", prosigue el mensaje.

Y finaliza: "La lógica es simple: legalizar a medio millón de personas, acelerar su obtención de la ciudadanía (lo que lleva apenas dos años para muchos) y efectivamente se ha importado un bloque de votantes masivo y leal que está en deuda con la izquierda".

"Wow"

Elon Musk ha visto este mensaje y ha dicho simplemente "wow". Una publicación que se ha visto amplificada por el gran alcance que tiene el dueño de X y de Tesla en su propia plataforma.

El presidente del Gobierno ha visto este mensaje de Musk y ha respondido: "Marte puede esperar. La humanidad no". En 10 horas, el tuit de Sánchez ha logrado un alcance de más de dos millones de personas y más de 28.000 'me gusta'.

Qué dice realmente la propuesta

Irene Montero anunció en un evento celebrado en Madrid con varias asociaciones antirracistas que Podemos había pactado con el PSOE una regularización excepcional que alcanzará a medio millón de personas migrantes en España.

El núcleo del acuerdo es el impulso a una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular. Según las cifras que manejan ambas formaciones, la medida podría beneficiar a en torno a medio millón de personas que ya viven y trabajan en España, pero sin papeles.

No se trata de una regularización automática, sino de un proceso con criterios concretos, que el Gobierno deberá desarrollar normativamente en los próximos meses.