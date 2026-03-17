Ayuso se niega a crear un hospital veterinario público para familias con dificultades económicas

Madrid no es región para animales... de familias pobres. PP y Vox han votado en contra en la Asamblea de la propuesta presentada por Más Madrid el pasado jueves para crear un hospital veterinario público destinado a atender a las mascotas de familias con dificultades económicas.

La iniciativa, que ha sido defendida en el pleno de la Cámara de Vallecas, buscaba garantizar atención veterinaria básica y urgencias para quienes no pueden asumir los altos costes de la sanidad animal en clínicas privadas.

La proposición no de ley ha sido rechazada tras el debate parlamentario por la mayoría absoluta del PP, con el voto en contra también de Vox.

La iniciativa de Más Madrid planteaba la creación de un centro veterinario público con servicio de urgencias 24 horas y atención gratuita para personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar el bienestar animal y proteger también la salud pública frente a enfermedades zoonósicas.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Europa Press via Getty Images

Desde Más Madrid han defendido que muchas familias se enfrentan a facturas de cientos o incluso miles de euros cuando sus mascotas necesitan atención urgente, lo que en muchos casos supone una barrera económica insalvable. La formación considera que un hospital veterinario público permitiría asegurar una atención básica accesible y evitar que los animales queden sin tratamiento por motivos económicos.

La propuesta se enmarca en una visión de políticas públicas que entienden el cuidado de los animales como una cuestión de bienestar social y de salud pública. Según la formación que representa a la izquierda madrileña, cada vez más hogares conviven con animales y garantizar su atención sanitaria forma parte de una política pública moderna que protege tanto a las familias como a los propios animales.

La presencia de mascotas en Madrid ha crecido de forma notable en los últimos años. Según datos del Ayuntamiento, en la ciudad hay cerca de medio millón de animales de compañía registrados, entre los que destacan más de 323.000 perros y alrededor de 174.000 gatos. Estas cifras sitúan a la capital como una de las ciudades con mayor número de animales domésticos de España y reflejan un cambio en los hábitos de convivencia urbana.

En términos de proporción, Madrid cuenta aproximadamente con un perro por cada 11 habitantes y un gato por cada 20, lo que evidencia el peso que tienen los animales de compañía en la vida cotidiana de la ciudad. Si se tiene en cuenta el conjunto de animales registrados, se estima que alrededor de uno de cada siete u ocho madrileños convive con una mascota, una tendencia que ha ido en aumento durante la última década.