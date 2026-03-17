Irán negocia con la FIFA para jugar en México sus partidos del Mundial ante la amenaza de Trump

Imagen de archivo del jugador de la Selección de Fútbol de Irán Amirhossein Hosseinzadeh, celebrando un 'hat trick' en el partido clasificatorio del Mundial ante Corea del Norte.

Irán asegura que está negociando con la FIFA una solución que le permita a su combinado disputar el Mundial de Fútbol de 2026 sin que tenga que acceder a territorio de EEUU, uno de los tres países organizadores de la mayor cita de este deporte a escala internacional, junto con Canadá y México. Precisamente, este último país, es la opción que ha puesto sobre la mesa la Federación de Fútbol de Irán.

Desde el organismo deportivo iraní han señalado que "estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se disputen en México", tal y como reza en una publicación en X -antes Twitter- de la cuenta de la Embajada de Irán en México.

En dicho mensaje, se hacen eco de las palabras del presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, quien ha recordado la amenaza velada que profirió el presidente estadounidense, Donald Trump, recientemente. Taj se ha referido a las palabras de Trump, que "ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní", una cuestión que decantó la decisión de que el combinado iraní "no viajará a EEUU".

¿A qué países afectaría la petición de la selección iraní?

En su 'mensaje de bienvenida' Trump declaró lo siguiente: "La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad". Utilizó su canal predilecto, su propia red, Truth Social, para realizar dicho comentario.

Pero también cabe destacar que, posteriormente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó que el propio Trump le había confirmado personalmente que los jugadores de dicho país, al que EEUU e Israel han declarado una guerra de forma unilateral y contraviniendo el derecho internacional, eran bienvenidos en la competición y en una de sus sedes en territorio estadounidense. No trascendió si en ese caso, el ser bienvenidos ya es "apropiado" para "su propia vida y seguridad".

No obstante, de prosperas las negociaciones entre Irán y la FIFA para lograr un cambio de los encuentros a suelo mexicano, esa cambio afectaría también a otros combinados nacionales y a sus aficionados. El Mundial que se celebrará entre el próximo 11 de junio y el 19 de julio enfrentará a Irán ante Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. Esa fase de grupos está previsto que se juegue completamente en EEUU.