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Irán negocia con la FIFA para jugar en México sus partidos del Mundial ante la amenaza de Trump
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Irán negocia con la FIFA para jugar en México sus partidos del Mundial ante la amenaza de Trump

El presidente estadounidense aseguró que la selección iraní es libre de ir a EEUU para participar en la mayor competición internacional de este deporte, pero que "no cree que sea apropiado" en cuanto a "su propia vida y seguridad".

Antón Parada
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Imagen de archivo del jugador de la Selección de Fútbol de Irán Amirhossein Hosseinzadeh, celebrando un 'hat trick' en el partido clasificatorio del Mundial ante Corea del Norte.
Imagen de archivo del jugador de la Selección de Fútbol de Irán Amirhossein Hosseinzadeh, celebrando un 'hat trick' en el partido clasificatorio del Mundial ante Corea del Norte.Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Irán asegura que está negociando con la FIFA una solución que le permita a su combinado disputar el Mundial de Fútbol de 2026 sin que tenga que acceder a territorio de EEUU, uno de los tres países organizadores de la mayor cita de este deporte a escala internacional, junto con Canadá y México. Precisamente, este último país, es la opción que ha puesto sobre la mesa la Federación de Fútbol de Irán.

Desde el organismo deportivo iraní han señalado que "estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se disputen en México", tal y como reza en una publicación en X -antes Twitter- de la cuenta de la Embajada de Irán en México.

En dicho mensaje, se hacen eco de las palabras del presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, quien ha recordado la amenaza velada que profirió el presidente estadounidense, Donald Trump, recientemente. Taj se ha referido a las palabras de Trump, que "ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní", una cuestión que decantó la decisión de que el combinado iraní "no viajará a EEUU".

¿A qué países afectaría la petición de la selección iraní?

En su 'mensaje de bienvenida' Trump declaró lo siguiente: "La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad". Utilizó su canal predilecto, su propia red, Truth Social, para realizar dicho comentario.

Pero también cabe destacar que, posteriormente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó que el propio Trump le había confirmado personalmente que los jugadores de dicho país, al que EEUU e Israel han declarado una guerra de forma unilateral y contraviniendo el derecho internacional, eran bienvenidos en la competición y en una de sus sedes en territorio estadounidense. No trascendió si en ese caso, el ser bienvenidos ya es "apropiado" para "su propia vida y seguridad".

No obstante, de prosperas las negociaciones entre Irán y la FIFA para lograr un cambio de los encuentros a suelo mexicano, esa cambio afectaría también a otros combinados nacionales y a sus aficionados. El Mundial que se celebrará entre el próximo 11 de junio y el 19 de julio enfrentará a Irán ante Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. Esa fase de grupos está previsto que se juegue completamente en EEUU.

Antón Parada
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

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