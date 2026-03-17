Raffaella Carrà adoptó como "hijo" a su secretario para encargarle sus obras benéficas

Hace cinco años, el mundo del espectáculo y la música italiana despedía a uno de sus grandes iconos: Raffaella Carrà. La cantante y presentadora falleció a los 78 años sin descendencia junto a su pareja, Sergio Japino.

Sin embargo, todo apuntaba a que buena parte de sus bienes, además de a Japino, pasarían a sus sobrinos, Mateo y Federica Pelloni, hijos de su hermano Renzo y a los que ella había criado como si fueran sus "hijos" tal y como había declarado en más de una ocasión.

No obstante, este lunes se ha conocido otra noticia. Carrà había adoptado como su hijo al que fuera su secretario personal para que continuara las obras benéficas de su fundación después de su muerte en julio de 2021, según publicaron este lunes los medios italianos.

La cantante adoptó a este colaborador, Gian Luca Pelloni Bulzoni, e hizo de él su único heredero pues no tuvo hijos en su vida, de la que siempre fue muy reservada y discreta, según informan periódicos como Il Corriere della Sera en sus ediciones digitales.

Es "heredero universal, no único"

La Fundación Raffaella Carrà ha confirmado en un comunicado que esta decisión "tenía como objetivo continuar su labor y llevar adelante en su nombre todas las iniciativas benéficas que le eran queridas".

"El señor Pelloni Bulzoni ya ha instituido la Fundación Raffaella Carrà, destinando su compromiso a numerosos proyectos solidarios, además de patrocinar eventos culturales y musicales en honor de la artista", ha afirmado en la nota.

Se sabía que a su muerte, a los 78 años, la cantante había donado una villa que usaba como gimnasio en la exclusiva península toscana de Argentario a una asociación de voluntariados.

La noticia de este único hijo adoptivo de 'La Carrà' ha surgido durante un proceso en el Tribunal de Roma en el que él mismo había intentado impedir un musical en España bajo el nombre de Bailo, bailo sobre la figura de la cantante, aunque el juez ha desestimado esa petición, según recoge Il Corriere.

El auto judicial señala que Pelloni reivindica su condición de "único heredero legítimo" de Carrà y "titular, por tanto, de los derechos de imagen, voz y nombre (reales y artísticos), así como de los datos e informaciones sobre su vida personal y profesional, por ser también titular del derecho moral y de los derechos de explotación de la obra intelectual del artista". El juez finalmente desestimó su demanda ya que las 36 representaciones de la gira teatral ya han finalizado y no hay más programadas

No obstante, desde la Fundación Raffaella Carrà han recordado que Pelloni es "heredero universal, no único" y han recalcado que la artista "no excluyó ninguno de sus afectos" hacia otras personas como sus sobrinos.