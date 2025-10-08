Emilia Mernes prueba los famosos pasteles de Cédric Grolet y el veredicto es tan claro que impacta

La cantante Emilia Mernes se ha ido a Francia a probar los conocidos pasteles del repostero Cédric Grolet, uno de los pasteleros más famosos del mundo con millones y millones de seguidores en redes sociales.

La artista argentina, como muchos otros antes, se han grabado comiendo cuatro piezas míticas del surtido de Grolet: un postre de pistacho y la versión pastel de un pistacho —sí, otro—, un cacahuete y una nuez.

Y no le ha podido gustar todo más: "Una locura. A lo primero no lo entendía. Ahora sí". Duki, su pareja, también lo ha comido y le ha dado un 9. Ella un 9,50: "Esto está al borde de la perfección".

"Cédric, te amo con todo mi corazón, quiero cocinar la torta de mi cumpleaños con vos. Mi mamá, celosa", ha dicho emocionada después de probar el primer producto en un vídeo que ha compartido una cuenta fan de la artista argentina y que ha vuelto a dar que hablar ahora.

Pero ahí no ha quedado la cosa, ha probado el famoso surtido de frutos secos en modo pastel y antes incluso de comerlos se ha emocionado por lo bien hechos que están y lo lograda que está la textura.

"Muy bueno. Es como una Snicker sofisticado", ha dicho Duki tras probar el cacahuete. "Una Snicker premium. Qué bueno que está", ha apostillado Mernes, que le ha dado un 8,50, como Duki.

El pastelero francés ha saltado a la fama por su forma de cocinar los productos, por mostrar todos los procesos de creación de sus pasteles y por sus colaboraciones con personajes famosos como Rosalía o Blake Lively entre muchos otros.

Con 9 millones de seguidores sólo en TikTok, Grolet suele dar de comer a la gente que se agolpa a las puertas de sus tiendas, sobre todo al de París, cuando graba vídeo.