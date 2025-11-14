Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En el 'Financial Times' han escuchado el último disco de Rosalía y han hecho una comparación que a casi nadie en España se le ocurriría
En el 'Financial Times' han escuchado el último disco de Rosalía y han hecho una comparación que a casi nadie en España se le ocurriría 

"La ejecución es imaginativa y audaz".

Rodrigo Carretero
Rosalía, en la Vanity Fair Oscar Party.
El prestigioso diario económico británico Financial Times, fundado en 1888 y con más de dos millones de lectores diarios en todo el mundo, ha dedicado un artículo elogioso al último disco de Rosalía, Lux, y ha hecho una comparación que es, como mínimo, llamativa.

El autor del artículo es Ludovic Hunter-Tilney, crítico musical del periódico galardonado con el London Press Club's Arts Reviewer, quien califica el álbum como "un viaje audaz desde la música rave hasta la ópera".

El experto asegura que este "ambicioso" disco de la catalana "desafía los géneros" y "llega con una grandiosidad conceptual que provocaría la envidia de cualquier banda de rock progresivo y pondría nerviosos a los contables de las discográficas".

"Los 18 temas, divididos en cuatro movimientos, se inspiran en santas y mujeres santas del catolicismo y de otras religiones", explica el autor, que destaca que Rosalía "posa devotamente en la portada con un hábito de monja que recuerda a una camisa de fuerza".

"Ha creado su propia Sagrada Familia"

Es entonces cuando traza la comparación más llamativa: "Rosalía ha creado aquí su propia Sagrada Familia. A diferencia de la catedral, su álbum está terminado, aunque parece que se saltaron presupuestos y plazos de entrega".

"El proyecto comparte con la obra de Antoni Gaudí un cierto aire kitsch, acumulando iconografía espiritual con un desenfreno ecléctico. Pero la ejecución es imaginativa y audaz", afirma el Financial Times. 

Toma prestado de la música clásica y la ópera

El rotativo británico no es el único de renombre mundial que se ha hecho eco del álbum de Rosalía. The New York Times ha asegurado también de la mano de Joshua Barone, editor del periódico especializado en música clásica y danza, que el disco "tiene tintes operísticos" pero se pregunta si "es realmente una ópera".

El experto explica que el álbum de Rosalía "se anuncia como sinfónico y operístico", pero señala que "toma prestado de ambos géneros, sin decantarse por ninguno". Dice que el primer sencillo, Berghain, "es una declaración de grandiosidad, con orquesta completa, coro y voces de coloratura" y que, "para realzar la autenticidad del espectáculo, toma prestado libremente de la música clásica y la ópera".

"Se lo está pasando en grande"

"Este enfoque total y abarcador de la música clásica es representativo del álbum en su conjunto: 18 pistas (en la versión física) que se extienden, adoptando género tras género, a menudo dentro de la misma canción, golpeando y acumulándose como una avalancha de sonido y sensación", asegura Barone, quien señala que Rosalía "utiliza ambas formas para transmitir una magnitud y una emotividad extremas, sin comprometerse con ninguna de ellas": "En definitiva, ha creado un álbum pop con un gran presupuesto".

En autor de The New York Times, tras analizar canción por canción, acaba sacado una conclusión rotunda: "Rosalía se lo está pasando en grande".

