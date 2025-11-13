Ana Belén explica en cuatro frases cortas lo que le parece Rosalía tras su último disco

La cantante y actriz Ana Belén, ganadora de un Premio Goya de Honor y unas de las caras más visibles durante la Transición, ha explicado en cuatro cortas frases lo que le parece Rosalía tras su último disco, Lux, que está cosechando excelentes críticas tanto en España como en el extranjero.

"Una artista de primer orden, no solamente en España, también en todo el mundo. Ahí están sus canciones que hablan por ella. Rosalía tiene una gran inteligencia musical y del negocio, y sabe rodearse de gente que le aporta muchísimo. Sabe lo que quiere", ha afirmado Ana Belén en una entrevista en Diari de Tarragona en la que le han preguntado precisamente por la artista catalana.

Antes de eso, le habían planteado la cuestión de la piratería sacando a relucir que el disco de Rosalía se había filtrado antes de salir: "Tampoco me sorprende, desde hace muchos años que el problema de la piratería se encuentra encima de la mesa, he convivido con él siempre. He trabajado en algunas películas que han circulado antes de tiempo, con la piratería hemos luchado durante 40 años, pero resulta muy complejo poder acabar con ella".

"Imagínate Rosalía, una artista de este nivel, la expectación que genera es muy apetecible para los que ejercen este tipo acciones", ha subrayado Ana Belén.

Víctor Manuel: "Tiene cosas muy estimables"

Una de las últimas caras conocidas en opinar sobre Rosalía había sido precisamente Víctor Manuel, quien en RNE admitió que es "un exceso, como siempre con Rosalía" "porque parece que se acaba el mundo".

"Pero tiene cosas muy estimables dentro y, sobre todo, arriesga mucho. Quiero decir, no tiene ninguna necesidad de arriesgar y está arriesgando. Yo a eso le doy mucho valor. Es una chica muy joven y tiene derecho a equivocarse como cualquiera de nosotros. Pero tiene un montón de canciones estupendas", confesó.

Miguel Ríos: "Tiene mucho talento"

Otro histórico de la música española, Miguel Ríos, se ha expresado en términos similares sobre Rosalía: "Estuve oyendo el disco de Rosalía. A mí Motomami me gustaba mucho, lo oí por recomendación de mi hija. Me gustó mucho. El nuevo, que ayer estuve oyendo como cuatro canciones. Es que esa chica tiene mucho talento, la verdad", ha admitido en Europa FM.

"Creo que es una chica que tiene mucho talento y anda por las músicas que no sonBad Bunny o ese tipo de rollos. Yo no estoy en desacuerdo en ningún momento con la gente que va saliendo porque yo cuando empecé con el rock and roll mi madre, cuando cantaba alguna canción que triunfaba en aquella época, decía: 'Niño, tú qué tienes en la boca. Como te vea yo cantando por la escalera te mato", ha recordado Ríos.