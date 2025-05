En plena polémica, Belén Esteban sube una foto y unas palabas que evidencian lo que piensa de Melody

Belén Esteban ha dejado bien claro lo que piensa de Melody en mitad de la polémica por las palabras de la representante de España en Eurovisión, que sin citarlo directamente se lamentó por los comentarios sobre ella que habían hecho en La Resistencia.

Según afirmó, le ha "dolido un poquito" que algunos compañeros de la misma cadena han hecho comentarios "un poco despectivos" hacia ella y su actuación.

"Cuando yo he pedido algunos días de descanso, creo que por encima de todo también está la salud mental. Y ha habido algún programa de televisión en el que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia y a mi hijo y que necesitase tiempo", lamentó.

"Yo respeto a los compañeros y no hay que burlarse del puesto y del número porque yo no me meto en las audiencias de cada uno. Yo respeto mucho a cada una de las personas y me parece de muy mal sabor de boca que lleguen a reírse del propio canal y del propio artista que ha hecho que España entera se una por amor al arte", manifestó, a lo que la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, añadió: "Amén".

En medio la polvareda generada por esas palabras, Esteban ha subido una foto en la que aparece abrazándose a Melody junto al mensaje: "Todas somos DIVAS❤️❤️❤️❤️".