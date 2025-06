Encuentra un coche mal aparcado y le deja esta nota que debería estar enmarcada en las oficinas de la DGT

Por lo que se publica en redes, parece cada vez más habitual que haya personas que dejan el coche en cualquier lugar y de cualquier manera, sin importar si el resto de ciudadanos pueden o no pasar.

Un usuario de TikTok ha encontrado un método inofensivo pero eficaz para que estas personas dejen de invadir el espacio de todos colocando su coche como si el mundo fuera de ellos.

El truco consiste en dejar una nota en el parabrisas que dice: "Lo siento por el golpe. Aquí no se puede aparcar". ¿Y dónde está el truco? En que no ha dado ningún golpe y que la persona en cuestión se pasará un buen rato buscando.

"Entretenido un ratito a buscar el golpe", ha dicho a modo de venganza. Después, debido al aluvión de comentarios, muchos buenos pero también negativos, ha matizado dos cosas: que evidentemente no hubo ningún golpe y que "no se aprecia, pero obstaculiza el giro bastante".

En los comentarios hay de todo, muchos que se han creído que realmente le ha dado un golpe y otros que se lo han tomado con humor: "Has creado una necesidad en mi, lo tengo que hacer sí o sí".

"Dice la leyenda que aún sigue dando vueltas buscando el golpe", "Qué gran uso del libre albedrío! sin hacer daño a nada ni nadie y dándote el gustazo! esta me la guardo para alguna ocasión" y "me has dado una idea para mis vecinos que aparcan en los giros en amarillo" dicen en los comentarios.