Encuentra estas películas de su infancia acompañadas de unas notas de su madre: merece la pena verlas

Volver a la infancia y quitarse años de encima de un plumazo. Eso es lo que le ha pasado a un joven que ha encontrado cintas de vídeo de películas de dibujos que veía mientras crecía... pero acompañadas de unas notas escritas a mano por su madre que han emocionado a todo el mundo.

Ha sido la popular cuenta Ceciarmy la que la ha difundido en sus redes sociales y en sus tuits se pueden ver las imágenes de esas notas escritas en post-it y pegadas en las caratulas de los filmes.

En la película de Toy Story su madre le escribió "después de verla siempre hablabas con tus juguetes", mientras que en otra de Pokemon el comentario fue "la veías todo el rato, tu padre estaba harto y quería escondértela, pero nunca le dejé".

Para la de Aladdín, las canciones fueron las protagonistas de esta nota: "Nos dabas dolor de cabeza cantando todo el día las canciones". En cambio, en el caso de Bamby fue una pregunta que le hizo a su madre: "Me preguntaste que si yo también iba a morir algún día y me estuviste llamando toda la noche".

En Scooby-Doo y la persecución cibernética le recordó su madre una anécdota curiosa y bastante sorprendente. Esta no es otra que el hecho de que "tu primo Javi intentó robártela y tu tía lo tuvo castigado una semana".

Por último, Bichos completa el hilo de tuits con, probablemente, el comentario más emotivo: "Fue un regalo de tu abuela antes de que falleciera, la veíais juntos siempre que venía a casa".