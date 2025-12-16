Una militante del PSOE denuncia acoso laboral y sexual en el Ayuntamiento socialista de Barbadás (Ourense)

Otro escándalo de acoso sexual y laboral alrededor del PSOE. Una militante socialista ha denunciado al alcalde del Ayuntamiento de Barbadás (Ourense), el socialista Xosé Carlos Valcárcel Doval, por presunto acoso laboral. Esta denuncia se suma a la interpuesta por la mujer por presunto acoso sexual contra un concejal del municipio.

En su doble denuncia, la presunta víctima asegura haber sufrido acoso laboral directamente por parte del alcalde "como represalia" por haber denunciado previamente el supuesto episodio de naturaleza sexual con uno de los trabajadores del equipo de gobierno de Barbadás.

El líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha anunciado en una rueda de prensa que el partido ha pedido que entregue el acta como regidor y como diputado provincial al alcalde.

Besteiro, que ya tuvo que comparecer días atrás por el 'caso Tomé' del expresidente de la Diputación de Lugo y aún alcalde de Monforte de Lemos, ha asegurado este martes que la denunciando planteó una "doble denuncia". Lo hizo comunicando los supuestos hechos a la dirección provincial del PSOE de Ourense e hizo lo mismo mediante el canal interno del partido.

Una vez se conoció el caso por vía interna, el PSOE activó el procedimiento, de acuerdo con la versión de Gómez Besteiro, que "llegará hasta el final" para "depurar todas las responsabilidades". Este mismo martes, la dirección provincial de los socialistas se reunirá con Xosé Carlos Valcárcel Doval para pedirle que "deje sus cargos institucionales y orgánicos", mientras continúa la investigación.

Tras defender que el PSOE es "el único partido que actúa con rapidez y contundencia" en episodios de acoso, el responsable regional ha descartado dimitir pese a las críticas internas por la gestión de los casos. Para Besteiro "dimitir tiene que dimitir el que acosa”.

El escándalo en torno al dirigente de la Diputación de Lugo generó un aluvión de protestas en el seno del PSOE gallego, llegando a la dimisión de la responsable autonómica de Igualdad en el partido, Silvia Fraga, cuya decisión ha generado numerosos apoyos de mujeres socialistas.