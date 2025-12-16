Enric Juliana avisa de lo que está pasando en España y se acuerda de lo que ocurrió con Felipe González

El Gobierno de Pedro Sánchez está en uno de sus peores momentos. Además del llamado Caso Koldo, que ha llevado a Santos Cerdán, a José Luis Ábalos y a Koldo a la cárcel —Cerdán ya está fuera— el PSOE está inmerso en una cascada de denuncias de mujeres por acoso en algunas de sus delegaciones a dirigentes socialistas con puestos de poder.

Esto ha hecho que la presión sobre el Ejecutivo sea cada vez mayor y el periodista catalán Enric Juliana ha dejado claro lo que piensa de lo que está pasando en "Madrid DF", es decir, Distrito Federal, forma en la que llama a la capital de España gobernada por Isabel Díaz Ayuso.

"Se aprecia una fuerte presión atmosférica en Madrid DF", ha empezado diciendo el periodista catalán en referencia a las noticias de la prensa madrileña sobre el Gobierno de España.

"Felipe González resistió con Filesa, el gobernador del Banco de España procesado, el director de la Guardia Civil huido a Tailandia y la X del GAL. Y hoy es venerado como un estadista por algunos que intentaron liquidarle", ha señalado el periodista en su perfil de X en referencia a que ahora, González está mejor visto por la derecha mediática y política española que por la izquierda, que, en algunos casos, lo considera un "traidor" por criticar a Pedro Sánchez.

La última de González

Hace unas semanas, Felipe González estuvo en un foro organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) donde dijo que no era de derechas. "Algunos de mis compañeros dicen que yo me he vuelto de derecha. Hay que recuperar el compromiso por el trabajo y la productividad", comentó González.

En cuanto a los que le dicen que sus frases son de derechas, el expresidente del Gobierno señaló que no, que se decían en las campañas electorales del año 1982. Del Gobierno actual comentó que es "el Frankenstein que tiene demasiadas piedras sueltas".