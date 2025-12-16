La frase de Feijóo sobre los andaluces que se le vuelve en contra al minuto: "No saben contar"

Nuevo desliz de Alberto Núñez Feijóo, que ha dejado un momento controvertido durante su intervención en la cena de Navidad del Partido Popular, celebrada en su sede de la madrileña calle Génova. El líder del PP, que hizo balance del año con especial énfasis en la crisis que atraviesa el Gobierno, también tuvo tiempo para presumir de su tierra, Galicia.

"Tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar", dijo dirigiéndose al presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno Bonilla, presente ayer en la celebración de los populares.

"Las rías tienen doble costa, y por lo tanto, el lugar con más kilómetros de costa de España", dijo tras enumeras las características geográficas de la comunidad gallega, de la que también destacó sus bosques. "Hay muy pocas tierras como Galicia", recalcó.

Estas declaraciones, con las que Núñez Feijóo trató de poner un tono cómico a su intervención, no han sentado bien a los andaluces. El diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García le ha respondido a través de su cuenta de X, donde ha sido muy contundente con el político gallego.

"Sabemos contar perfectamente. Contamos la de tontos que hay en el PP", le ha respondido, dejando claro que, en su opinión, el líder de la oposición se ha pasado de frenada. Además, José Ignacio García le ha dejado un recado: "Ojalá Feijoo y Moreno Bonilla se pelearan por el número de sanitarias contratadas en vez de por estas tonterías".

Con estas palabras ha despachado este diputado a Núñez Feijóo. Ramón Espinar, ex diputado de Podemos, también ha comentado la salida de tono del líder del PP. "Sería tan bonito que Andalucía le dijera a Feijoo eso de 'Sabes contar? Pues no cuentes conmigo'", ha dicho en su cuenta de X. "Tiene menos luces que las Cuevas de Nerja", ha rematado Ramón Espinar.