Felipe González niega ser de derechas y Javier Aroca le hace un recordatorio sublime

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha participado en un foro organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) en las que, entre otros temas, ha negado ser de derechas, pero el antropólogo Javier Aroca, colaborador habitual del programa vespertino de La 1, Malas Lenguas, le ha hecho un recordatorio sublime.

"Algunos de mis compañeros dicen que yo me he vuelto de derecha. Hay que recuperar el compromiso por el trabajo y la productividad", ha pronunciado González. Sobre que ese tipo de frases las dicen las personas de derechas ha dicho que no, "la decían las campañas electorales del 82".

Para rematar ha llamado al actual Gobierno "el Frankenstein que tiene demasiadas piedras sueltas". En este aspecto, Aroca le ha recordado que "su presupuesto dependió durante alguna legislatura bien del apoyo de Arzalluz o del apoyo del señor Puyol".

Dirigiéndose a González, Aroca achaca que es importante que "conservemos la memoria fresca, porque si no, nos exponemos a que nos critiquen y cualquiera que lo esté escuchando le estará recordando que pactó con Azalluz y Puyol".

"Es antisanchista"

"Incluso le salvó a Puyol del caso Banca Catalana y hoy es un delincuente que disfruta de una amnistía impropia gracias a aquellos temerosos de Dios en el Estado que temen que Puyol largue y que diga a qué rama se refiere cuando dice que pueden caer los nidos de la rama. Y a lo mejor uno de esos temerosos es precisamente el señor Felipe González", ha defendido.

Para Aroca, sin duda, el primer presidente de izquierda que ha habido en España fue Zapatero y, actualmente, "Sánchez lo intenta". "Empezó a tomar medidas que habían sido repudiadas globalmente por toda la izquierda, nada más que tomó posesión de su puesto: renovación de las bases, entrar definitivamente en la OTAN. Claro que hizo políticas de derechas", ha contado.

"Lo de Frankenstein lo dice porque es el discurso que le conviene, es antisanchista", ha rematado Aroca.