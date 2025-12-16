Ana Obregón conoció a Jeffrey Epstein cuando eran jóvenes, se quedó fascinada con él y le ayudó a hacerse millonario según el 'New York Times'

Jeffrey Epstein fue un criminal sexual que se suicidó en su celda en verano de 2019. Durante los 66 años que pasó sobre la faz de la tierra hizo muchas amistades, algunas de ellas muy poderosas y famosas, cometió graves delitos, hizo mucho daño a muchas personas y construyó una enorme fortuna que le hizo pensar que era impune y que nada podría pasarle.

Tras su muerte en la cárcel algunos quizá pensaron que su relación con el criminal se olvidaría, pero no. De hecho seis años después del suicidio del millonario cayó el príncipe Andrés, que perdió hasta su título, y a lo largo de los años se han ido conociendo las relaciones que tuvo o las personas relevantes con las que se reunió o con las que tuvo contacto. En diciembre de 2025 salió a la luz que Sofia de Suecia y Epstein se habían visto en varias ocasiones dos décadas atrás, lo que provocó una polémica que la casa real sueca tuvo que aclarar.

Melania Trump, el príncipe Andrés, Gwendolyn Beck y Jeffrey Epstein en una fiesta en Mar-a-Lago club, Florida, en febrero de 2000. Getty Images

Este martes 16 de diciembre se publicó un reportaje de The New York Times sobre cómo surgió la enorme fortuna que el pedófilo logró amasar. Y aquí viene una sorpresa. Para la mayoría de personas que accedan al reportaje no les dirá nada el nombre, pero en España sí ha dejado a todo el mundo (o a casi todo el mundo) con la boca abierta con la mención a Ana Obregón.

“Epstein le gustaba decir que era un "cazarrecompensas" que rastreaba dinero oculto. Pronto podría demostrarlo. Alrededor de 1982, un conocido en común presentó a Epstein a Ana Obregón, una joven actriz y socialité española", señala The New York Times.

La actriz Ana Obregón. GETTY

En su primera cita, la llevó a toda velocidad por Manhattan en un Rolls-Royce. Ella quedó fascinada por su encanto y su belleza, pero al final solo quería ser su amiga. En sus memorias de 2012, después de que Epstein fuera declarado delincuente sexual, lo describió como 'el hombre perfecto del que nunca me enamoré'", apunta el citado medio, que añade que "mientras Epstein salía con Obregón, tenía una novia seria: Eva Andersson, modelo y ex Miss Suecia".

Los Obregón pagaron bien a Epstein

No lograría tener una relación sentimental con ella, pero sí se quedó con el contacto, y le vino muy bien: "Durante su aventura con Obregón, la firma Drysdale Securities se desmoronó. Los Obregón, junto con otras familias españolas adineradas, pronto contrataron a Epstein para que les ayudara a encontrar sus millones desaparecidos". Y lo logró.

Epstein comenzó una investigación que le llevó a encontrar el dinero perdido en una sucursal de un banco canadiense en las Islas Caimán. Los millonarios, entre ellos los Obregón, le pagaron muy bien por haber encontrado su dinero. Se había convertido en un cazarrecompensas con una gran fortuna que desde entonces no hizo más que crecer.