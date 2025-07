Enseña lo que se ha comprado en el rastro de Madrid y muchos lo califican como "un viaje al pasado"

La tuitera Isabel (@Apiporrarse) ha subido una fotografía a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, enseñando qué es lo que se ha comprado en el rastro que le ha hecho vivir todo un viaje al pasado.

"Ayer en el rastro encontré esta maravilla de bolsa de ultramarinos de los años 70. Ganitas de ir a comprar con ella por el barrio", ha manifestado la usuaria emocionada con su compra.

Acto seguido, la usuaria de X ha subido la imagen de su adquisición, que se trata de una cesta en color azul de rejilla de plástico, muy popular sobre todo en los años 80.

"Se deberían poner de moda otra vez. Eso sí es ecologista y no lo de ahora"; "Puf, ¡vaya viaje inmediato al pasado que me has hecho dar! Al Spar del pueblo donde veraneábamos, con mi madre a la compra", han comentado algunos usuarios.