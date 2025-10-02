Enseña lo que está empezando a pasar en algunos autobuses de Madrid: un conductor con 35 años de experiencia da una posible razón

En las últimas horas está dando que hablar un vídeo publicado en TikTok grabado desde dentro de un autobús donde afirma que es lo que están haciendo muchos conductores de Madrid desde hace un tiempo.

"Ahora los choferes de los buses de #madrid tapan los vidrios con cartón @dgtoficial2025 @Policía Nacional @EMT de Madrid creo que eso afectará la visibilidad del conductor", ha dicho la persona que ha grabado el vídeo, que supera el 1,1 millones de seguidores, citando a la DGT, a la Policía y a la EMT.

En el vídeo, que lleva más de 600 comentarios, se puede ver que el conductor del autobús ha puesto varios cartones en la cabina donde conduce y ya no se puede ver quién hay dentro ni qué está haciendo.

En los comentarios la cosa se ha ido de madre ya que hay muchos y muy diversos. Los hay que critican al autor del vídeo por grabar a un trabajador en su puesto de trabajo sin consentimiento.

"Quizás por lo mismo que estás haciendo tú, grabarlo sin consentimiento", "Para que no les graben los pasajeros usando el móvil. Pero sus autobuses sí tienen cámaras para multar a vehículos en el carril bus. Qué morro", especulan algunos.

Otro dice: "Está prohibido grabar dentro del bus, para que quieres ver al conductor? Mientras haga bien su trabajo". Pero otro añade: "Quien nada teme, nada esconde. Estás dando un servicio público, si no te gusta le gente te aguantas, que para eso te pagan...normal que quieran implementar los buses sin conductor y luego a llorar".

Los hay que intentan poner paz: "Yo no entiendo qué discusión tiene esto y porque defendéis a unos o a otros sabiendo que los dos lo están haciendo mal, ¿tan difícil es reconocer el error de los dos y asumirlo? son culpables de lo que son, no son asesinos ni nada parecido".

Pero por fin, parece que habla un conductor de verdad con 35 años de experiencia: "He sido conductor 35 años, es porque esa mampara refleja los coches y te distorsionan la visibilidad".