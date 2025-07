Enseña un truco sobre cómo comerse el fuet y desata la polémica: cientos de comentarios al respecto

A la hora de comer nada está escrito y como decían nuestras abuelas: para gustos, los colores. Pero hay cosas que cuando se salen de lo mayoritario, no dejan de llamar la atención, como es el caso de pelar el fuet.

"¡Comparto truquito! Que igual ya lo sabéis porque es más viejo que el hilo negro, ¡pero por si acaso! Para pelar el fuet yo lo pongo bajo del grifo con agua caliente y la piel sale solita", ha relatado la tuitera Raquel (@Raquelstrr1).

Un truco que le ha llamado mucho la atención al usuario @Tweeterricola, quien la ha citado en tono bromista: "Hay gente pelando el fuet. Están entre nosotros fingiendo ser personas normales".

Con su cita, el tuitero ha desatado todo un debate sobre el tema en la red social X, superando el centenar de comentarios, las 950.000 visualizaciones y los más de 14.000 'me gustas'.

"¿Qué será lo próximo, pelar el pan?"; "¿Son del mismo grupo de los que no les gusta la cerveza?"; "Mejor. En lo que tardan en pelar un trozo de fuet, yo ya me he comido seis", han comentado algunos usuarios en tono divertido.

Sin embargo, no han tardado en salir los defensores de esta práctica: "El fuet industrial se pela, el artesano no"; "Muchos lo pelarían si supieran los bichitos que se crían en esa piel cuando están envasados".

"Yo pelo los trozos que me voy comiendo, así me enseñaron en casa. Corto una rodaja, la pelo y así sucesivamente. Entero como esa señora no porque se pone malo", ha comentado otro usuario.

Una confesión que el tuitero ha empleado para seguir con la broma, contestándole en tono divertido: "Ella está enferma. Tú, además de enfermo, eres poco práctico. A la hoguera con ella".