Enseña lo que ha visto en el parking del Mercadona y da para un tratado sobre la bondad y la maldad humanas

La escena que ha visto una clienta de Mercadona en el parking de ese supermercado está provocando cientos y cientos de reacciones y el asunto tiene un trasfondo que ha dado lugar incluso a algunas teorías sobre comportamiento humano.

"Luego querrás que el país funcione, pero no eres capaz de llevar el carrito del súper a su sitio. (A quien corresponda)", ha escrito en Threads la usuaria @anabeltfj junto a dos fotos en las que aparecen los carritos de la compra 'tirados' en cualquier lado del aparcamiento, en mitad de las plazas que deberían ocupar los coches.

En las reacciones, muchos usuarios lamentan esos comportamientos, pero otros tantos también lo justifican. "Que contraten personal para recogerlo que hay beneficios de sobra", dice una persona de este último grupo. "Que contraten más gente q ya ganan bastante dinero", dice otro en el mismo sentido.

"Totalmente. Sé el cambio que quieres ver en los demás si no 🤐. Y esto es solo el principio", dice por otro lado otro usuario.

El debate no es nuevo y, de hecho, existe una teoría llamada 'la teoría del carrito de la compra', y que se puede aplicar en Mercadona mejor que en ningún otro supermercado, ya que allí no hay que meter ninguna moneda para llevárselo y, por tanto, es más fácil dejarlo en cualquier lugar.

Esa teoría señala que "devolver el carrito de la compra es una tarea fácil, cómoda y que todos reconocemos como lo correcto y apropiado", pero "tampoco es ilegal no devolverlo".

"Por lo tanto, devolver el carrito de la compra se presenta como el ejemplo máximo de si una persona hará lo correcto sin verse obligada a hacerlo. Nadie lo castigará por no devolver el carrito de compras, no gana nada al no devolver el carrito de compras. Debe devolverlo por la bondad de su corazón", dice esa teoría, que acaba afirmando que ese comportamiento es "lo que determina si una persona es un miembro bueno o malo de la sociedad".