Preguntan a Toni Nadal por Rafa Nadal y por Djokovic y acaba planteando una revolución en el tenis

Decir Toni Nadal es decir tenis. Porque hablar de él es hacerlo de Rafael Nadal Parera, su sobrino y durante muchos años su pupilo, pero Toni Nadal es más que eso. De nuevo como técnico del canadiense Felix Auger-Aliassime, el entrenador balear ha llegado a Italia por la celebración de las ATP Finals, el gran torneo de cierre de temporada con los ocho mejores del mundo, incluidos Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, ídolo local y gran favorito, quienes mantienen su lucha por el número 1 del mundo.

Aprovechando el torneo, el periódico italiano La Gazzetta dello Sport ha entrevistado a Toni Nadal, que por supuesto ha hablado de Rafa, también de Novak Djokovic, pero que sobre todo ha planteado lo que considera una 'necesaria' revolución del mundo del tenis.

El torneo de las ATP Finals llega entre crecientes polémicas por lo exigente del calendario tenístico y la multiplicación de lesiones entre los jugadores. Para Toni Nadal esta no es, sin embargo, la clave de los problemas. Hay otro factor más relevante.

"El verdadero problema es que la bola siempre va demasiado rápido. No es cuestión de cantidad, sino de intensidad y violencia en los movimientos", expone a La Gazzetta. El histórico preparador de Rafa Nadal lamenta que "ya casi no quedan jugadores tácticos" y cita como ejemplos pasados a Coria o Gaudio. "Hoy en día, a menudo se trata simplemente de una competición para ver quién le pega más fuerte", prosigue.

Un tenis así exige en exceso. Por ello, "cuando se realizan movimientos tan rápidos, cuando uno se acerca al balón a toda velocidad, frena y vuelve a arrancar, es fácil que el cuerpo llegue al límite y se lesione".

Toni Nadal tiene claro que "deberíamos intentar bajar un poco el ritmo del juego" y eso pasa por un cambio revolucionario. ""Yo sugeriría jugar con raquetas más pequeñas. Sería más fácil para los aficionados y más difícil para los profesionales, y el juego sería menos violento".

"La belleza del tenis reside en poder ver la acción. Cuando jugaban McEnroe o Nastase, todo estaba ahí: movimiento, manos, táctica", continúa razonando en las páginas de La Gazzetta dello Sport.

Aunque perenne enamorado del tenis, no oculta su 'desencanto' actual. Incluso, afirma que "el tenis es el único deporte que empieza con un 'penalti': si sacas bien, el rival no juega... En otras disciplinas, han cambiado las reglas para realzar el espectáculo", como expone con el fútbol y las reglas impulsadas hace ya años.

De pasada, no se olvida de su sobrino, aprovechando la pregunta de cómo Rafa Nadal no logró nunca el antes llamado 'Torneo de Maestros' bajo un idéntico formato de los mejores ocho.

"En primer lugar, porque nunca han celebrado las Finales en tierra batida (risas)". Más en serio, recuerda que su sobrino, pese a jugar bien en todas las superficies "casi siempre llegaba al final de la temporada sintiéndose muy cansado físicamente".

Toni Nadal también habla de un histórico rival de Rafa, Novak Djokovic, en este caso cuestionado por la prensa italiana sobre si es mejor o peor que el ídolo local, Jannik Sinner. Él lo tiene claro: "Creo que Djokovic es un jugador más completo".