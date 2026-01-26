Pocos han sido tan claros como Javier Aroca al opinar sobre la mudanza de Miguel Bosé a Andorra: no deja un cabo suelto

El periodista Javier Aroca, colaborador habitual de Malas Lenguas en TVE, ha opinado sobre la mudanza de Miguel Bosé a Andorra. La noticia, adelantada por El Español, apunta a que el artista dejará México antes del verano.

"Andorra debe de tener algo, pero hay algo que no tiene, como le preocupa tanto a este señor, y es que en Andorra no hay AVE. Luego, por tanto, a lo mejor se va por eso. Porque como no hay AVE se va a sentir más seguro", ha ironizado en el programa de La 1 después de que el artista aprovechara el accidente ferroviario de Adamuz para atacar al Gobierno.

Pero Javier Aroca no se ha quedado ahí. "Como, además, se vive muy bien fiscalmente, pues entonces doble seguridad", ha subrayado el periodista, haciendo referencia a las condiciones fiscales del Principado, mucho más laxas que en España.

Las razones por las que se marcha a Andorra

"Incluso para que haya un buen AVE, aunque no sea en Andorra, hace falta pagar impuestos. Hay que contribuir, contribuir, y los que más tienen, más", ha reiterado Javier Aroca, apuntando a que Miguel Bosé se muda a Andorra para pagar menos impuestos.

Para Javier Aroca, quienes se mudan a Andorra siguen un patrón muy determinado: "Curiosamente hay una serie de habitantes que se caracterizan por dos cosas: una, por ganar mucho dinero, y otra, por querer pagar muy pocos impuestos".

"Y luego se ponen una banderita de España, e incluso le compran otra al perro para que nos demos cuenta todos de que el perro es español y mucho español", ha ironizado el periodista, haciendo un guiño a la célebre frase de Mariano Rajoy.

La baja carga fiscal, la clave

El Principado de Andorra tiene una carga fiscal general mucho más baja que España en la mayoría de impuestos relevantes.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):

En Andorra : Del 0 % hasta 24.000 euros de ingreso anual; del 5 % entre 24.001 y 40.000 euros; y del 10 % a partir de 40.000 euros. Es un sistema muy simple y con una tasa máxima baja.

: Del 0 % hasta 24.000 euros de ingreso anual; del 5 % entre 24.001 y 40.000 euros; y del 10 % a partir de 40.000 euros. Es un sistema muy simple y con una tasa máxima baja. En España: Sistema progresivo desde 19% hasta aproximadamente 47% (estado + comunidad autónoma combinados). La presión fiscal es mucho mayor, especialmente para ingresos altos.

Impuesto de Sociedades

En Andorra : Tipo general del 10%. Posibles tipos efectivos más bajos (hasta aproximadamente 2%) en regímenes especiales o para nuevas actividades con requisitos específicos.

: Tipo general del 10%. Posibles tipos efectivos más bajos (hasta aproximadamente 2%) en regímenes especiales o para nuevas actividades con requisitos específicos. En España: Tipo general 25%. Las empresas nuevas en algunos casos pueden pagar el 15% durante los dos primeros años, pero sigue siendo mucho más alto.

Impuesto Indirecto (equivalente al IVA)