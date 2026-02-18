Pocas veces Feijóo ha respondido tan directamente a si teme que Ayuso le quite el puesto

El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo ha estado en el podcast ac2ality, donde ha hecho un repaso a la actualidad política y social de nuestro país. Durante la charla ha abordado temas como la vivienda, la inmigración, o el empleo.

Además, también ha hablado sobre Pedro Sánchez y sobre su compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, a la que se ha referido para elogiarla como pocas veces antes. A Feijóo le han preguntado si teme que la presidenta de la Comunidad de Madrid le quite el puesto.

La respuesta del presidente del PP ha evitado responder de forma clara, aprovechando de paso para lanzarle un dardo a Pedro Sánchez. "Hay dos formas de liderar, machacar a los que te puedan hacer sombra, o darle protagonismo a los que son buenos", ha contestado Feijóo, que asegura que él está "en lo segundo".

Unas declaraciones un tanto ambiguas, pero que traslucen una de esas pullas tan habituales en política, especialmente entre los líderes de los principales partidos políticos de nuestro país.

"Ella en Sol y yo en Moncloa"

No obstante, Feijóo ha incidido sobre la figura de Isabel Díaz Ayuso, y ha aprovechado la ocasión para hacer un vaticinio de cara a las próximas elecciones generales. El presidente del PP ya se ve como presidente del Gobierno: "Ella en Sol y yo en Moncloa, que sigamos trabajando juntos".

"No le tengo miedo al talento. Necesito buenos jugadores que sean de los mejores en sus puestos para que haya cambio. Voy a crecer gracias a que los demás son buenos, no a pisar a nadie", ha asegurado el político gallego.

Sobre la idea de formar un posible gobierno de coalición con Vox, Feijóo ha señalado que "el problema" que observa es "que yo quiero sustituir a Sánchez y Vox me da la sensación que me quiere sustituir a mí".

Al hilo de esto, el líder popular ha afirmado que "si no existiese Vox, a dónde iría Sánchez, si no se dividiese el voto de la derecha, Sánchez hubiese sido anecdótico ya en el 2023".