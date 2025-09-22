Nuria Roca le para los pies a Esperanza Aguirre por este comentario sobre Israel y Gaza

Nuria Roca y Esperanza Aguirre han tenido un intercambio dialéctico en La Roca, el programa vespertino de laSexta, a cuenta de la postura de la expresidenta de la Comunidad de Madrid sobre Israel y Gaza.

Una semana después del boicot en La Vuelta por parte de parte de la ciudadanía por la presencia de un equipo de Israel, en España se sigue hablando del genocidio que está perpetrando Israel sobre Gaza.

"¿Por qué lo que estamos viendo en Gaza no es un genocidio, por qué esta guerra dialéctica?", le ha preguntado Roca a Aguirre. "A ver un genocidio es la eliminación de un grupo de personas por razón de raza, religión o etnia y eso no es así, hay muchos palestinos dentro de Israel", le ha empezado diciendo la exdirigente del PP.

"Lo que opino de esta guerra es que si de verdad quieren que acabe es muy fácil con entregar los rehenes, esos que hoy han exhibido como que los van a matar todos, y dejar las armas ya basta. La gente habla del gobierno de Palestina, desde 2006 solo manda en Palestina Hamás", ha proseguido Aguirre.

A lo que Roca le ha respondido: "Pero Esperanza cuando vemos una guerra hay un campo de batalla y unos se enfrentan contra otros pero aquí no. Y Aguirre ha replicado: "Y hay terroríficas masacres y aquí claro que hay un enfrentamiento. Hamás no es un ejército regular pero es un ejército y las fronteras están cerradas porque no quieren a Hamás".

"Pero lo que estamos viendo es gente que no tiene absolutamente nada a la cual se está masacrando sin poder defenderse", ha apostillado Nuria Roca. "Claro que hay una masacre pero como en todas las guerras y la realidad es que todo el dinero que le han dado a manos llenas la UE lo ha usado Hamás para hacer túneles a los que no permite estar los civiles palestinos", le ha espetado de nuevo Aguirre.

"Se llame o no se llame genocidio, que para mí si lo es porque se está exterminando a la gente. ¿Por qué existe ese empecinamiento en no llamarle genocidio?", ha vuelto a preguntar Roca. "Porque el lenguaje es algo muy importante", le ha dicho de nuevo Aguirre.

"Pero es que el lenguaje no va a parar la guerra", le ha señalado Roca. "Cuando oímos la palabra genocidio pensamos en el Holocausto que hicieron los nazis con miles de judíos que les quemaban con el gas. Eso es un genocidio como ha sido lo de Armenia", ha finalizado Aguirre.