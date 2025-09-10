Este alegato de Manu Carreño sobre las protestas de La Vuelta no deja de compartirse

El periodista Manu Carreño ha sentenciado un firme alegato durante su intervención en el programa El Larguero, de Cadena Ser, sobre las protestas de La Vuelta que ha sido de lo más aplaudido.

"Una portada que se lleva un día más la Vuelta Ciclista España, luego lo trataremos con más tiempo, pero hoy se ha vuelto a producir esa protesta, hoy pacífica", ha comenzado diciendo el periodista.

"A los que les molestaba el otro día las protestas de los violentos, también les molestan las protestas de los pacíficos. Pero la etapa tampoco ha terminado, a 15 kilómetros de la línea de meta", ha aseverado el locutor.

"Y a quienes no ven esto como un genocidio, a lo mejor si lo tuviésemos más cerca o incluso nos pasase aquí igual sí que lo veíamos como un genocidio", ha censurado el presentador de El Larguero.

"Si lo que está pasando y lo que está haciendo Israel en la franja de Gaza estuviese pasando aquí, a lo mejor alguno sí decía que era un genocidio, y hasta le parecía bien que en el resto del mundo, en competiciones deportivas o donde fuese, alguien se solidarizase y diese la cara por nosotros", ha reflexionado Carreño.

"Pero nos pilla un poco lejos como para decir que es un genocidio. Hoy repito, se ha interrumpido la etapa sin violentos, pero también molesta", ha reiterado, lanzando un dardo a quienes se habían quejado públicamente de que estas reivindicaciones no se podían permitir porque podían poner en peligro la seguridad de los ciclistas.

"Y lo que este país le está diciendo, ya no en el País Vasco solo, sino en muchos más puntos de la geografía española, es que no quieren que un equipo con el nombre de Israel siga paseando por las ciudades y por las carreteras de muchos pueblos de España", ha añadido el periodista.

"Eso es lo que está encontrándose en la Vuelta a Ciclista España, que sigue mirando para otro lado. Pasándose la patata caliente unos a otros. La Vuelta a la UCI, la UCI a la Vuelta y la Vuelta a la UCI y la UCI a la Vuelta", ha censurado el locutor.

"Y eso es lo que están haciendo. La vuelta. La Vuelta Ciclista España. Sin tomar una decisión porque como el domingo ya está a la vuelta de la esquina... Pues ya veremos a ver", ha cocluido el presentador.

Una defensa alta y clara de los manifestantes y una posición sin medias tintas calificando lo que está pasando en Gaza de "genocidio" que ha hecho que la reflexión del periodista supere ya las 200.000 visualizaciones y los más de 4.000 'me gustas' en la red social X.