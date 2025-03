Este profesor encuentra una carta en un idioma inventado de uno de sus alumnos e intenta descifrarla

El joven profesor y creador de contenido Jose Castilla (@mistercastilla_) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok intentando descifrar una carta en un idioma inventado de uno de sus alumnos.

"Un alumno si he inventado un idioma para que no pille sus cartitas con sus amigos. Resulta que estaba limpiando la clase cuando de repente me encontré una cartita sobre la mesa", ha comenzado contando el maestro.

"¿Qué es lo que he hecho yo? Irme a la mesa del niño al que iba dirigida. ¿Y qué me encontré? ¡Tata-tachán!", ha celebrado el titkoker, enseñando una hoja con intrucciones para descifrar los símbolos del idioma inventado.

"Este niño estaba más que preparado para recibir su cartita. Todavía no la ha recibido. Tío parecen jeroglíficos egipcios. ¡Es increíble! Toca descifrar lo que puso el niño. Lo he escrito aquí y ahora me toca descifrarlo", ha relatado Castilla, escribiendo el mensaje en la pizarra.

"Por ahora he visto que las dos primeras letras eran no. Se viene...", ha apuntado el maestro. 'No, estudié para...'. "¡Mira que lo sabía! 'No estudié para el examen'. Mi gente, tenemos al primer alumno suspenso", ha destacado el profesor.

"Pero es que esto no es todo. Otra carta por detrás. Vale, primero he escrito el mensaje en la pizarra, pero aquí hay como otro mensajito pequeño, así que voy a descifrar eso primero porque parece ser la firma y así averiguo quién lo ha hecho", ha apuntado el tiktoker.

"No me lo puedo creer", ha subrayado el docente cuando ha visto que tras descifrar la firma lo que se leía era: 'Hi mister'. "Sabía perfectamente que iba a haber el mensaje", ha descubierto Castilla.

'¿Sabes que me?', ha seguido descifrando el profesor el último mensaje. "Todas las frases complicadas empiezan así", ha comentado Castilla. '¿Sabes que me gusta' "No, no, no. ¡Es una declaración de amor!", ha concluido revelando el maestro, sin exponer el nombre de la persona a la que hacía referencia el alumno.