Estos dos minutos del Gran Wyoming sobre Carlos Herrera y Jiménez Losantos ya se han visto más de 200.000 veces

El Gran Wyoming es el primer protagonista de la nueva temporada de Salvados, que se estrena este domingo en LaSexta, pero antes de que se emita el programa ya han compartido uno de los fragmentos que han generado una gran repercusión.

En un vídeo de algo más de dos minutos que han publicado en TikTok, el presentador de El Intermedio ha dejado una llamativa reflexión tras mencionar a los periodistas Carlos Herrera y Federico Jiménez Losantos.

Al recordarle que en 2019 anunció que se iba a jubilar, el Gran Wyoming ha reconocido que "antes de la pandemia lo había dejado". "Tuve una comida con jefes y allí, fue muy triste. Me ofrecieron el oro y el moro y dije que no, que se acabó. Y luego, me cambió el chip, porque con la pandemia dije que 'cómo me iba a ir ahora'. Como me puse a hacer deporte, me convertí en otra persona", ha revelado.

Tras ello, Gonzo le ha preguntado a Thais Villas si ha cambiado en estos 20 años y ha reconocido que "como presentador de El Intermedio no". "A él le gustaría, incluso, ir más allá de lo que va El Intermedio. Quizá si a él le dejaran hablar por sí mismo, sin tener un guion, igual estábamos todos en la cárcel", ha ironizado.

En ese corte de dos minutos, Wyoming deja claro que el programa no se llama "la hora de lo que piensa el Wyoming" y al ser cuestionado si, a día de hoy, se permitiría crear un programa como el suyo, ha respondido que "ni de coña".

"Mira, yo he estado en muchas reuniones. El prime time tiene una definición que sería, los grandes semióticos que saben de esto la hostia, 'cómo perder una hora en una hora'. Nunca jamás ha habido un programa de prime time con contenido", ha señalado.

El Gran Wyoming ha recordado que, durante la etapa del Caiga quien Caiga en Telecinco, comió con autoridades de la cadena y les dijo que era "impresentable que mintiera de esa manera tan deliberada, tan exhaustiva, tan reiterativa". "Si yo hago eso un día, un día, en toda mi vida, al día siguiente no vuelvo a trabajar nunca", ha expuesto.

"Si cojo yo un programa de Jiménez Losantos o de cualquier de las mañanas, Carlos Herrera, el ejemplo que quieras. Si yo hago un editorial como ese, no vuelvo a trabajar en mi vida. Nunca. Sobre todo, si miento deliberadamente una sola vez, a mí me echan de aquí y no me vuelven a contratar nunca. Y esto lo hacen tíos todos los días", ha sentenciado, en una escena que antes de emitirse ya acumula más de 220.000 reproducciones en TikTok.