Estos dos minutos de Javier Bardem sobre lo que le ha pasado en EEUU por su postura contra Israel se difunden de forma masiva

Javier Bardem en la 77.ª edición de los Premios Emmy Primetime, celebrada en el Teatro Peacock el 14 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

El actor Javier Bardem ha dejado una reflexión sobre lo que le ha pasado en Estados Unidos que está siendo de lo más compartida. La ha compartido en una charla que ha mantenido junto a sus hermanos Carlos y Mónica Bardem en la Asociación Cultural Pilar Bardem.

El intérprete ha confesado que "llegaron a contratar páginas centrales del The New York Times con mi cara y la cara de mi mujer, con el título 'antisemita'. "Yo recuerdo estar rodando una película en Sudáfrica, estar en el gimnasio y ver en el televisor del gimnasio, la CNN abriendo una foto conmigo que ponía 'antisemita'. Y helarme la sangre y decir, 'que he hecho", ha expuesto.

Javier Bardem ha asegurado que, "en esa época", que fue hace 12 años, "ellos manejaban la narrativa". "Si estás contra Israel, eres anti judío. Y claro, el poder que tienen, mediáticamente hablando, controlando todos los medios, es extraordinario", ha añadido.

"Es el arma que han estado manejando"

El actor español ha explicado que fue ahí cuando se dio cuenta. "Hasta el punto de que te hace dudar. '¿Y si tienen razón?'. Es el arma que han estado manejando durante mucho tiempo. Eso ha cambiado. Ahora ya sabemos que eso no es así", ha razonado.

Javier Bardem ha confesado que esa era una "manera de acallar, de crear la autocensura, creada por el miedo a la represalia". Pero la evidencia audiovisual, tan extraordinaria e informativa, que tenemos, a día de hoy, ha hecho que la gente, sobre todo la generación joven diga: 'No, esto está mal. Esto es un genocidio. Y esto no puede ser permitido en el siglo XXI", ha razonado.

En otro momento de la charla, el actor también ha defendido que "la capacidad de poder trabajar, porque uno tenga una identidad laboral o profesional suficientemente buena como para poder trabajar y el derecho a la libertad de expresión, no puede estar una cosa reñida con la otra".

"Y si es así, como es lo que pasa en Estados Unidos, entonces tenemos un problema. Esto no es una democracia. Es una dictadura, mediática. Lo que hizo ese gesto creo que fue poner en evidencia esas cosas y a aquellos que tomaron voluntariamente la decisión de no tomar partido en eso, porque saben que les va mal para el bolsillo. Eso ya ha quedado en evidencia", ha sentenciado el intérprete de Las Palmas de Gran Canaria, en una reflexión que acumula decenas de miles de reproducciones en la red social X.