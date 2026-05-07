La defensa de Javier Bardem a los jóvenes por los que dicen que no leen ni son implicados en temas sociales

Javier Bardem, uno de los actores más reconocidos del mundo, ganador del Oscar a Mejor actor de reparto en 2008 por No es país para viejos, es también conocido por no cortarse ni un pelo al gritar a los cuatro vientos lo que considera correcto, como pasó en la gala de los Premios Oscar 2026.

Durante la alfombra roja lució en la solapa un pin con el lema "no a la guerra" y otro en apoyo a Palestina. Además, cuando fue a dar la lectura de los nominados a Mejor Película Internacional (que ganó Sentimental Value), exclamó un contundente "no a la guerra y libertad para la Palestina".

Generó una ola tremenda de halagos y aplausos a favor de Bardem, quien ahora ha salido en defensa de los jóvenes por los muchos prejuicios que se tienen sobre ellos.

"Una tontería instrumentalizada de que los jóvenes no están interesados"

Ha sido en una entrevista para el podcast En Carne Viva, de la Asociación Cultural Pilar Bardem, actriz y también madre del actor, y que han publicado en TikTok (@labardem), en la que han abordado el tema por aquellos que critican fácilmente a los jóvenes y que les hacen de menos: "Hay que tirar por la ventana la tontería esta también instrumentalizada de que a los jóvenes no les importa, los jóvenes no leen, los jóvenes no están interesados... Es mentira".

"Las manifestaciones multitudinarias en el mundo, por ejemplo, contra la guerra, contra el genocidio, estaban llenas de jóvenes", ha defendido Bardem, a quien el presentador le daba la razón: "Hay que ponerlo muy en valor porque ahora parece que todos los jóvenes o seguimos a Charlie Kirk, o seguimos a la ultraderecha y que hemos perdido la fe en la democracia. Los jóvenes estamos MUY implicados en política, estamos en las cabeceras de todas las manifestaciones".

Durante la conversación también ha revelado que tomó la iniciativa de decir lo de "no a la guerra" en los Oscar porque su madre "se lo dijo al oído": "Yo quería hacer algo, lo comenté con mi madre y yo escuchaba que me decía: tranquilo Javier, no lo digas con emoción, simplemente ten en cuenta que lo que dices es lo correcto".