Estos dos minutos de Ramón García hablando sobre los abuelos merece la pena escucharlos

El presentador de televisión Ramón García protagonizó este jueves una intervención en el programa de TVE La Revuelta, que conduce David Broncano, que no está dejando de compartirse en redes sociales.

García, que presenta el espacio En Compañía en la televisión pública de Castilla-La Mancha, defendió a los abuelos y visibilizó con dos potentes minutos la soledad que muchos de ellos tienen en sus casa y en sus vidas, pero que gracias a formatos como el de su programa se ve reducida.

"Es un programa hermano como el de Juan y Medio (en Canal Sur). Él lleva más años y fue el que me llamó para hacer el que hago yo y estoy feliz porque me ha cambiado la vida ese programa", afirmó García.

"Ayuda a la gente que está sola. La soledad es una pandemia que llega a la gente mayor, pero que se está extendiendo también a la gente joven. Se ha extendido de una manera brutal y desde una televisión pequeña, que es Castilla-La Mancha media, ayudamos a esa gente a encontrar compañía. Cuando lo consigues y esa gente vuelve y te da un abrazo llorando que le has salvado la vida, eso no hay ningún programa que me lo ha dado", prosiguió el conocido por todos como Ramontxu.

García afirmó que "hay que cuidar a los abuelos" porque ellos fueron los que nos cuidaron a nosotros cuando éramos niños". "Hemos crecido y ya no se tiene a los abuelos en casa. Antes morían en la casa y ahora hemos perdido esa mentalidad y esa generación son los que formaron la España de hoy en día, les hemos abandonado y me parece de una injusticia terrible", sentenció.

El presentador vasco, precisamente, insistió que por eso dice que le ha cambiado la vida porque, además, también ha podido entender cómo ha evolucionado la sociedad: "Tú piensas que tienes problemas y oyes a esa gente que dice que de pequeños no iban a la escuela, que saben escribir y leer lo justo, que tenían una camisa y un pantalón que se lavaban por la noche y se ponían por la mañana, no tenían nada para jugar y a veces nada para comer, pero siempre rematan que eran felices".

"A esa generación les debemos todavía muchas cosas", finalizó García, cuya opinión ha superado el millar de me gusta, las 43.000 visualizaciones y está recibiendo multitud de aplausos.