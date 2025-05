Eva Longoria revela sin qué comida española no puede vivir y muchos la comprenden

La actriz estadounidense Eva Longoria ha confesado en RTVE sin qué comida española no puede vivir y muchos la han entendido la perfección y por ello está arrasando en TikTok a través de la revista de moda española @Elle.spain, quienes se han hecho eco a través de un clip de TikTok.

La actriz ha dejado muy claro en reiteradas en ocasiones su amor por España y tiene una de sus comidas favoritas por las que ha burlado incluso a las aduanas de Estados Unidos.

"No puedo vivir sin fuet, no puedo vivir, siempre tengo en mi maleta y cuando estoy entrando en Estados Unidos siempre me dicen: ¿Tienes algo de España?", ha expresado al principio de la entrevista con la cadena pública.

Y su respuesta ha despertado la carcajada del plató: "¡No! ¡No tengo nada!". Tal y como ha comentado, le es imposible encontrar un producto como el fuet en el país norteamericano.

"Me encanta el fuet, el pan tumaca, cada mañana en la cafetería al lado de mi casa...", ha rematado la actriz.

