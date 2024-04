Explica de forma sosegada por qué deja que sus amigos hagan "humor racista" con ella delante

La tiktoker @misslihem ha dejado una aplaudida explicación en la red social china después de que hace unos días se viralizase un vídeo suyo en el que una amiga la llamaba "carbón" de broma.

Sobre por qué deja que sus amigos hagan "humor racista" con ella delante ha explicado que su grupo de amigos lo forma "gente deconstruida en todos los sentidos": "Tanto homofobia, gordofobia, transfobia, racismo, machismo... es un grupo tan sano que no me importa que se hagan estas bromas porque sé que de verdad son bromas y no comentarios disfrazados de humor".

"Que mis amigos digan estas cosas o la burrada más grande que se les pase por la cabeza lo único que me va a generar es risa porque voy a ser la primera que va a amplificar esa broma y la va a llevar al siguiente nivel", ha añadido.

Para acabar ha dicho: "Sí, soy negra, lo sé, ellos lo saben. Sí, no soy racista, ellos tampoco lo son. Entonces, lo dicho, para mí que digan estas cosas delante mío no tiene ningún problema. Conozco a mis amigos".

"¿Quiere decir esto que mi cualquier persona que pase por la calle puede decir el chiste racista que se le pase por la cabeza? No. Hay un cierto nivel de confianza entre mis amigos y yo que no tengo con cualquier persona", ha zanjado.