Un grupo de cuatro pide la cuenta, el restaurante dice que sólo aceptan efectivo y toman una decisión que da la vuelta a España y puede sentar precedente

Desde el año 2020, cuando la pandemia cambió el mundo, la hostelería no ha dejado de cambiar y de evolucionar. Por ejemplo, el cocinero Jordi Cruz ha dicho en más de una ocasión que en cinco años —de 2020 a 2025— ha cambiado todo mucho.

"En cinco años ha cambiado la forma de pensar de nuestro oficio totalmente, hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, de verlo como algo bonito y sacrificado, a hacer solo ocho horas", comentó el jurado de MasterChef en un podcast.

Pero no sólo ha cambiado lo laboral, también lo monetario. Con la pandemia se empezó a usar de forma masiva el pago con tarjeta o con móvil para evitar el efectivo, algo que ahora es casi imposible de cambiar.

En TikTok se ha viralizado ahora lo que ha pasado en un restaurante con cuatro comensales a la hora de pagar la cuenta, algo que ha desatado multitud de reacciones en la red social china.

"Pidieron la cuenta y les dijeron 'sólo efectivo o transferencia'. Y ellos respondieron 'no tenemos efectivo y no sabemos transferir, nos lo hubieses dicho cuando nos sentamos'", reza el enunciado mientras, de fondo, se ve a estas personas debatir tranquilamente en la mesa.

El debate del pago en efectivo

Este comentario ha dejado un intenso debate en la publicación sobre el pago en efectivo y por qué muchos locales no lo aceptan.

"Los sitios que no aceptan tarjeta es porque están cansados de pagar comisiones al banco por cada pago con tarjeta, deberíamos estar enfadados con los bancos por esos cobros abusivos y sin sentido y no con los establecimientos que están haciendo su lucha contra una estafa", dice una persona en la publicación.

Otro añade: "Puede ir dos a sacar dinero a un cajero que hay por todos sitios y mientras otros 2 esperan tomando algo, tampoco hay que montar un drama donde no lo hay".

Qué dice la ley

En España no existe ninguna ley que obligue a los establecimientos de hostelería a disponer de un terminal de punto de venta (TPV) o datáfono. Lo normal en estos casos es que en el propio local haya un cartel bien ubicado donde se especifique que no se acepta el pago con tarjeta.

Los bares sí pueden establecer un importe mínimo para pagar con tarjeta, siempre y cuando lo informen previamente de forma clara y visible a los clientes. Lo que sí que no se puede, bajo ningún concepto, es negarse a aceptar efectivo.