Fiódor Dostoyevski, sobre la esencia de la vida: "El misterio de la existencia humana no está solo en seguir vivo, sino en encontrar algo por lo que vivir"

¿Qué sentido tiene la vida sin un porqué? Esa es la pregunta que ha replanteado el escritor ruso Fiódor Dostoyevski (1821-1881) a lo largo de su obra. El humano no se conforma solo con la seguridad material, sino que necesita una justificación moral —e incluso espiritual— para su propia existencia.

Esta reflexión no es casualidad, pues la pronuncia el Gran Inquisidor en la obra Los hermanos Karamazov (1880) en uno de los capítulos más famosos que se le recuerdan al ruso. En solo una frase se refleja el eje central de Dostoyevski, en el que pone sobre la mesa el sentido frente a la supervivencia.

Para él, sin un "porqué", la vida se vuelve insoportable. La búsqueda de propósito es, para el ser humano, su mayor virtud y, a su vez, su mayor angustia. Esa libertad de elegir un camino propio es un "regalo" terrible que genera un sentimiento como la incertidumbre.

¿La vida sin propósito es vida?

Dostoyevski sostenía que por muchas riquezas materiales que el humano tuviera, sin un propósito moral o espiritual, la vida dea de tener sentido.

El sentido frente a la supervivencia: El humano no se conforma solo con el pan sobre la mesa o la seguridad material, sino que necesita una justificación espiritual para su propia existencia.

La carga de la libertad: Para el escritor ruso, la búsqueda de un propósito para la vida es tanto una virtud como la mayor angustia. Esa libertad de elegir un camino y un destino genera "incertidumbre".

Un existencialismo prematuro: Esta idea anticipó, por varias décadas, las futuras corrientes existencialistas del siglo XX, como son los casos de Viktor Frankl o el mismísimo Albert Camus. Ambos plantean que la salud mental y la voluntad de vivir dependen, de forma directa, de encontrar un significado personal.

La frase a través de El Gran Inquisidor

En el libro Los hermanos Karamázov, concretamente en el capítulo La leyenda del Gran Inquisidor, es este personaje el que pronuncia la citada frase. Iván Karamázov presenta, en este, un poema sobre el regreso de Jesús a la Sevilla del siglo XVI.

El pan frente al propósito: Es el Inquisidor el que argumenta que el ser humano es débil y prefiere que le den "pan", es decir, seguridad material, a cambio de su propia libertad.

La tesis de Dostoyevski: La frase es el contraargumento espiritual, es decir, el hombre preferiría destruirse antes que vivir en una "abundancia vacía de significado". Para el ruso, la supervivencia biológica no basta, sino que el propio alma exige un "para qué".

La actualidad vs. Dostoyevski

La frase conecta con debates que se pueden trasladar a la actualidad. Ese "vacío existencial" de las sociedades modernas la anticipó el ruso en sus obras. Sostuvo, durante su vida, que el consumo y el bienestar económico no resuelven la angustia humana.

La idea influyó en el psiquiatra—y superviviente del Holocausto nazi— Viktor Frankl, quien postuló en su libro El hombre en busca de sentido que la principal motivación del ser humano es encontrar propósito.