Motorola planta cara a Samsung con el nuevo Motorola Razr Fold, su primer plegable tipo libro

"Hello, Moto". Motorola ha aprovechado el Lenovo Tech World 2026 para dar a conocer los que van a ser sus nuevos dispositivos y, entre ellos, destaca su nuevo teléfono plegable tipo libro, el Motorola Razr Fold.

Pero no ha sido el único lanzamiento que la firma china ha revelado en las últimas horas. También ha revelado el que es su nuevo smartphone de la gama ultra-premium, el Motorola Signature; el moto watch, el primer smartwatch de Motorola en colaboración con Polar; los moto things, con su primer altavoz, un lápiz óptico y un nuevo tag.

Entre sus nuevos dispositivos también se encuentra el razr 60 FIFA World Cup 2026 Edition, una edición especial y limitada inspirada en el Mundial de fútbol. Pero la joya de la corona es su nuevo sistema de inteligencia artificial, Qira.

Despliega su poder

Motorola ya había encumbrado a su marca con el Motorola Razr, versión flip, pero esta vez ha dado un paso adelantado a otras grandes marcas, como Apple, y se ha metido de lleno en el sector de los teléfonos plegables tipo libro.

En concreto, han presentado el nuevo Motorola Razr Fold. Se trata de un plegable con un perfil muy delgado, una pantalla externa de 6,56 pulgadas y, una vez abierto, su panel LTPO 2K se despliega hasta las 8,09 pulgadas.

Foto de archivo del Motorola Razr Fold MOTOROLA

Estéticamente, sigue la tendencia marcada por la marca con sus últimos dispositivos ultradelgados. Para mejorar la experiencia, la firma también lo ha hecho compatible con el lápiz óptico moto pen ultra, mejorando la productividad.

Entre sus especificaciones, cuenta con un sistema de cámaras que incluye tres sensores traseros, todos ellos de 50 megapíxeles, entre ellos, con un periscopio 3x. También incluye una cámara externa de 32 megapíxeles y una cámara interna de 20 megapíxeles.

Un nuevo móvil ultra-premium

No ha sido la única novedad. Motorola también ha revelado su nuevo móvil ultra-premium, el Motorola Signature. El rostro visible de su nueva familia de dispositivos, que ofrece una experiencia muy delgada.

Además de los tonos habituales de la marca, también incluye cuatro cámaras de 50 megapíxeles en un teléfono ultradelgado. Como procesador, incluye el chip Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nanómetros, ofreciendo un rendimiento muy alto para un dispositivo tan fino, con una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas.

Y ojo, porque no por delgado tiene una batería delgada. Incorpora una batería de 5200 mAh, casi más grande que la del flagship de otras compañías. Además, permite la carga de 90 W y la carga inalámbrica de 50 W.

El nuevo motorola signature que la marca ha presentado en el CES 2026 CEDIDA

Qira, su nueva plataforma unificada de IA

Puede parecer que queda en un segundo plano, pero, sin duda, ha sido la gran novedad de Motorola. Su nueva plataforma unificada de IA, Motorola Qira, busca ofrecer una experiencia inteligente a todos sus usuarios.

Con ella, unifican las soluciones de IA entre Lenovo y Motorola, ambas pertenecientes a la misma compañía. Reúne todos los asistentes inteligentes, como Moto AI, y lo vuelcan en una misma interfaz.

El objetivo es el de ofrecer mejores servicios inteligentes, permitiendo a los usuarios poder aprovechar todo su potencial entre aplicaciones, dispositivos y las herramientas de IA.

En la plataforma integran otras marcas líderes del sector, como Microsoft 365 y Copilot, Qualcomm e Intel, Perplexity y Google, lo que mejora las experiencias en todos los casos de uso de los dispositivos.

Y también ha mostrado la primera piedra en el camino de la IA, el Proyecto Maxwell. Parece un estudio casi de la NASA, pero es una prueba de concepto de asistente perceptivo con IA que han desarrollado los laboratorios de Motorola. Tiene por objeto tratar de redefinir nuevas formas en las que la IA puede integrarse en el día a día de la gente.