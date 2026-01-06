Sánchez abre la puerta a que los militares españoles participen en una misión de paz en Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto este martes la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano, según recoge la agencia EFE. De este modo, según ha comentado el socialista tras la reunión con la Coalición de Voluntarios por Ucrania, España planteará una posible participación de las "capacidades militares" en Ucrania si se consigue un acuerdo de paz.

La próxima semana el presidente iniciará una ronda de contactos con la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso, con el objetivo de debatir cuál debe ser la aportación de España una vez finalice la guerra en Ucrania.

"España dice que sí si se produce ese alto el fuego y, por tanto, se abre la oportunidad de consolidar la paz y de acabar definitivamente con la guerra en el frente oriental de Ucrania a participar en esos dos ámbitos: uno, en el de la reconstrucción, con recursos económicos a través de la UE y también los que podamos dar nosotros bilateralmente: y dos, contribuyendo a esas garantías de seguridad", ha afirmado durante su intervención.

"Las garantías de seguridad están aún por definir, yo sí que manifiesto que el Gobierno de España sí planteará el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania, pero desde luego en el ámbito de las medidas de seguridad que vamos a ofrecer estos 35 países", ha agregado.

"Estoy convencido de que España debe formar parte de ese esfuerzo" Pedro Sánchez

De este modo, según ha seguido explicando durante su discurso tras la reunión de Voluntarios, la semana que viene contactará con el resto de grupos parlamentarios. "En ese contexto estoy convencido de que España debe formar parte de ese esfuerzo. Quiero anunciarles que la próxima semana contactar con la mayoría de los grupos parlamentarios de la cámara para plantearles como creo que deberíamos sumarnos desde España siempre y cuando se logre la paz y el fin de esta invasión. España siempre ha defendido el acceso de Ucrania a la UE", ha continuado.

Durante el encuentro, ha señalado que uno de los asuntos centrales ha sido el diseño de garantías de seguridad para Ucrania en caso de un alto el fuego, así como la reconstrucción. "Tanto la Unión Europea como también otros países, también los norteamericanos, estamos listos para poner en marcha un paquete de prosperidad para Ucrania que contenga ayudas, préstamos, incentivos, mecanismos de apoyo para reconstruir sus infraestructuras y también redinamizar su economía y sentar las bases para una nueva prosperidad en Ucrania, cuando se logre la paz", ha destacado el socialista.

Críticas a la operación de EEUU en Venezuela

Más allá de Ucrania, Sánchez dedicó buena parte de su comparecencia a condenar la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro. En este sentido, el presidente español ha señalado que la acción ordenada por Donald Trump como un grave riesgo para el orden internacional.

"La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso, un precedente que por cierto nos recuerda a agresiones pasadas" Pedro Sánchez

"La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso, un precedente que por cierto nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones", ha lamentado.