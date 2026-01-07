Su regalo de Reyes sufre un retraso y su tía le deja una carta que merece un premio a la idea más ingeniosa del año

La llegada de los Reyes Magos a los domicilios de toda España fue el gran aliciente de cada fin del periodo navideño. Especialmente para los más pequeños de la casa, la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar es uno de esos días del año que están señalados en rojo en cualquier calendario que se precie, aunque también es un día para guardar en la memoria de los adultos y más mayores.

Durante todo este martes se compartieron en redes sociales regalos, historias y anécdotas sobre el Día de Reyes. Algunas tuvieron como protagonistas regalos inesperados, otras por la forma en la que se lo envolvieron y hasta se vieron algunas improvisaciones, como la que publicó la tuitera Lidia (@lidixloren), que son toda una maravilla.

Esta joven usuaria había pedido el vinilo del cantante español Marcos Cervera, conocido artísticamente como MVRK. Sin embargo, no pudo llegar a tiempo porque se había retrasado el pedido y su tía, que era la que se lo iba a entregar, le escribió una carta que está triunfando en X.

El comunicado 'real'

En ella, redactada en mayúsculas y con un color azul intentando simular una tipografía real, le explicaba el problema que había surgido. "Como este año te has portado muy bien, los Reyes te han traído ese vinilo que tanto querías", comienza diciendo el texto recibido.

"Solo hay un pequeño problemilla. Uno de los camellos se lesionó por el camino y tuvimos que solicitar uno de sustitución, por lo que muchos regalitos van a sufrir un pequeño retraso y, desgraciadamente, uno de ellos es el tuyo", continúa el mensaje.

Finalmente, acaba diciéndole que cuando llegue lo recibirá: "No te preocupes, que cuando menos te lo esperes lo encontrarás encima de tu cama". Además, adjunta una imagen de los tres Reyes sonriendo.

"Lo que me ha escrito mi tía porque aun no ha llegado el vinilo de MVRK🤣", ha escrito la joven junto a la imagen del texto en un tuit que ha superado ya los 135.000 reproducciones y los 135.000 me gusta.