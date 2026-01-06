Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Este momento de la cabalgata de Reyes de Cádiz da la vuelta a España: va directo a los libros de historia
El 6 de enero es uno de los días más esperados, mágicos y deseados de todo el año. No todos los días se ven la llegada de sus majestades de Oriente. En las casas de toda España se vive la llegada de los Reyes Magos como un momento familiar en el que la ilusión de los más pequeños se contagia en los adultos para vivir momentos que quedarán para la historia.

Antes de este despertar mágico hay otro que es igual de especial: las cabalgatas de Reyes que recorren las calles de todos los pueblos y ciudades y que permiten a los más pequeños ver de cerca a Melchor, Gaspar y Baltasar y hasta entregarles las cartas con sus deseos en mano. 

Sin embargo, ya es una fecha que se ha convertido en una muy especial para los usuarios de las redes sociales por los grandes momentos que acostumbra a regalar y que no tardan en hacerse virales.

Uno de los primeros fue la historia que se creó a raíz del tuit de Cayetana Álvarez de Toledo a la por entonces alcaldesa de Madrid Manuela Carmena hace ya 10 años, pero es que desde ese 5 de enero se ha ido repitiendo la tradición de que año tras año se viva un momento viral en alguna cabalgata. 

Cádiz, otra vez en el foco

Este año, la protagonista ha vuelto a ser la de Cádiz, que para sorpresa de todo el mundo ha sacado una figura del dinosaurio saurópodo como el brontosaurios con toda su extensión de cuello. Ese gran tamaño ha tenido que luchar contra el mobiliario urbano que hay hoy en día en las ciudades, y más en unas fechas tan señaladas como las navideñas.

Por ello, el tuitero @JaviTaiyou ha grabado cómo ha esquivado un adorno navideño agachando primero la cabeza y luego extendiéndola, mientras los presentes gritaban ese surrealista momento. 

"Momentazo jurásico en la cabalgata de Cádiz 🥲", ha escrito el usuario, junto a ese vídeo que rápidamente se ha convertido en uno de los más vistos en las últimas horas en esa red social.

La presencia de este dinosaurio ha generado multitud de respuestas, en las que muchos han recordado el bautizado como oso perjudicado, que salió también en la cabalgata de Cádiz en el año 2022 y que llevaba la cabeza doblada. 

 

