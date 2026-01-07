Maduro y su mujer se golpearon la cabeza al intentar escapar, según EEUU

Nicolás Maduro y Cilia Flores, al llegar a Manhattan en helicóptero, escoltados por agentes federales, para su comparecencia ante el juez.

Funcionarios de alto rango estadounidenses han descrito las posibles lesiones que podrían haber sufrido el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, al ser capturados el sábado por agentes de la Fuerza Delta y llevados a suelo estadounidense.

Lo han hecho en una reunión con legisladores estadounidenses en la que relataron los detalles de cómo se produjo la detención de la pareja presidencial, según ha informado la CNN.

En concreto, señala la cadena, el secretario de Estado Marco Rubio; el secretario de Defensa Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine; la secretaria de Justicia Pam Bondi y el director de la CIA John Ratcliffe "informaron a los principales legisladores durante más de dos horas el lunes por la noche".

Según el testimonio de esos funcionarios, Maduro y su esposa se habrían golpeado en la cabeza al intentar escapar.

"Corrieron e intentaron esconderse detrás de una puerta de acero pesada dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza", detalla la CNN.

La cadena estadounidense señala que los miembros de la Delta Force, una unidad de élite, les brindaron primeros auxilios después de sacarlos del complejo en el que fueron aprehendidos.

Las lesiones de Cilia Flores

El abogado de Cilia Flores indicó el lunes al juez que ella había sufrido "lesiones significativas" durante la captura y que podría tener "una fractura o un moretón severo en sus costillas", por lo que solicitó pruebas médicas.

"Los funcionarios del Gobierno que informaron a los legisladores el lunes describieron la lesión en la cabeza de Flores como menor", recoge la CNN.

Agentes de la Delta Force heridos

También han señalado que algunos miembros de la Delta Force resultaron también heridos durante la operación por un gran tiroteo que se desató con una fuerza cubana de reacción rápida estacionada cerca del complejo de Maduro.

Las fuerzas militares recibieron disparos y esquirlas, pero las lesiones no ponen en peligro sus vidas, y se espera que se recuperen completamente, subrayaron los funcionarios.

Se desconoce la cifra de fallecidos del lado venezolano y cubano, pero el Gobierno cubano señaló que al menos 32 de sus militares y policías murieron en el ataque.