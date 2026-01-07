Compra por primera vez una "bolsa antidesperdicio" de Lidl, que cuesta 3 euros, y lo que saca de ahí trae cola

Lidl lanzó en marzo de 2023 una idea novedosa que ha ganado muchos fans en los últimos años: su ya famosa "bolsa antidesperdicio".

Se trata de un pack que vende por tres euros y que contiene frutas y verduras que, o bien no cumplen con los estándares estéticos convencionales pero siguen siendo totalmente aptas para su consumo, o forman parte de envases que han sufrido algún tipo de desperfecto sin dañar la calidad del producto.

Es una forma de reducir el desperdicio alimentario que viene bien a la empresa, ya que da salida a productos que de otra forma acabarían en la basura, y también a los clientes, que por poco dinero pueden adquirir numerosos productos en perfecto estado para su consumo. Eso sí, la bolsa es opaca, por lo que tiene también un factor sorpresa para el consumidor, que no sabe lo que hay dentro hasta que lo abre.

La usuaria de TikTok @soy_ginger ha comprado una de esas bolsas y ha ido sacando lo que había dentro de ella y ha provocado un aluvión de reacciones, la mayoría de personas maravilladas por todo lo que venía en esa bolsa.

Todo lo que entró en la bolsa

"Quedaba solamente una. La verdad es que me ha creado muchísima curiosidad", empieza diciendo antes de mostrar la larga lista de productos que hay:

Tres plátanos.

Un racimo de uvas.

Un cogollo de lechuga: "Este sí viene un poquillo más pachuhillo, pero se le puede quitar la hojilla de arriba y ya está".

Un pimiento rojo "que no está mal": "Sí que está un poquito más blandengue, pero no está mal".

Un puerro.

Un pepino "que está maravilloso".

Tres cebollas dulces.

Dos mangos "súper maduros que están en su punto".

Dos limones "perfectos".

Una manzana.

Tres naranjas.

Dos mandarinas, una de ellas "pochilla".

Dos o tres uvas mal sueltas.

Al final, acaba mostrando su satisfacción por la compra. En los comentarios destaca el de un usuario que apunta: "Yo trabajaba en Lidl y las preparaba! Era superdivertido, me las curraba un montón!".

"También la hay de pan por un euro y trae varias clases de pan, yo la he comprado y está muy bien", dice otra persona. Son muchos los que también se lamentan por que nunca han visto una de esas bolsas. Se debe a que Lidl las suele poner a la venta a primera hora y se agotan rápidamente.

Qué dice la ley en España

En España existe un marco legal específico que regula el desperdicio de alimentos para todos los agentes de la cadena alimentaria, incluidos los supermercados. Se trata de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

Entre otras cosas, establece que las grandes superficies (normalmente mayores de 1 300 m²) deben tener un plan formal para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Este plan debe: