Un estadounidense alucina al descubrir lo que puede llegar a hacer un AVE en España

No es el primer estadounidense que se lleva una sorpresa al ver detalles y características del AVE de Renfe, ni tampoco seguro que será el último. De vez en cuando van apareciendo en las diferentes redes sociales, especialmente en X (Twitter), TikTok e Instagram vídeos de ciudadanos extranjeros que alucinan con la alta velocidad española.

Todo ha comenzado con un vídeo publicado en X por la cuenta Nonstop Eurotrip, que se dedica a viajar por toda Europa y a mostrar los distintos medios de transporte que hay en los países. Este perfil, que tiene su localización en Reino Unido, ha colgado un vídeo de su trayecto en el AVE español.

"Un inesperado viaje a alta velocidad por la nieve en el centro de España esta mañana", ha asegurado junto a esa publicación en la que se puede ver como circulaba a casi 300 kilómetros por hora por unas vías ligeramente nevadas.

Además, había publicado otro tuit contando el trayecto que iba a hacer y el precio que le había costado: "Buenos y frescos días desde el servicio AVE5092 de Renfe de Madrid a Alicante".

"Estoy viajando en Primera Clase para este viaje de 2,5 horas y 400 kilómetros a una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora que incluye, además, un desayuno de cortesía. Este billete anticipado cuesta solo 55 euros", había afirmado en ese tuit, mostrando en imágenes la estación de Chamartín, el interior de su vagón, el paisaje nevado y el desayuno que le habían dado.

La respuesta de un estadounidense

El vídeo del creador de contenido circulando por en medio de la nieve se ha hecho viral y ha llegado a otros perfiles como el de Hayden, un hombre de Nueva York conocido en la red social de X con el nombre de @the_transit_guy y que se define como "amante de trenes".

Hayden ha compartido el vídeo y ha dejado un tuit que también ha tenido un gran alcance en la red alabando el sistema de la alta velocidad española.

"El tren de alta velocidad en España puede viajar a 300 kilómetros por hora por la nieve sin problemas. Si solamente en este país hubiera invertido en esta tecnología antigua y probada", ha asegurado.