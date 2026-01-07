Un mexicano pierde su móvil en Madrid y todo lo que ocurre después deja a España en muy buen lugar

Un grupo de mexicanos han conocido a su propio ángel de la guarda en Madrid. La usuaria @wellness297 ha relatado en TikTok la historia de cómo su hermano perdió su iPhone en la estación de tren de Atocha.

Lo maravilloso de la historia es que un señor de Madrid lo ha encontrado y se ha puesto en contacto con ellos para devolverlo: "Vamos a ir a recogerlo a ver si lo tiene". En el trayecto en taxi, el hermano dice que tiene la esperanza de que se lo devuelvan.

Durante toda la grabación, y con razón, tiene la duda de si será o no una estafa: "Me está pareciendo bastante raro porque se pasó de buena persona. Vamos a buscarla y a ver si nos lo entrega".

Y sí. Ahí apareció Hugo con el teléfono que había perdido su hermano en la estación de Atocha: "Más personas como él. No lo puedo creer. Vino desde su casa a la estación para devolver el teléfono".

Hugo les ha contado que cuando bajó la mesita del tren "estaba abajo". Ya en pijama, la autora del vídeo ha querido dejar una reflexión sobre lo ocurrido: "Guau con la gente de Madrid, o al menos guau con esta persona que nos topamos".

Además, ha dado un consejo a todos los que tengan aprecio a su teléfono: poner un contacto de emergencia en la parte trasera del teléfono para que si se pierde y tienen la suerte de encontrar un Hugo sea más fácil devolverlo.

Datos de robos en España

En España los robos están descendiendo. Según datos del ministerio del Interior los robos con fuerza — en domicilios y establecimientos—y los robos/hurtos en general han bajado en este 2025.

Lo que sí ha repuntado es la cibercriminalidad, sobre todo las estafas informáticas y sí aumentan también los delitos como lesiones y tráfico de drogas. Eso sí, España se sigue manteniendo en unos niveles muy bajos de criminalidad global.