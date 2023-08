Explica el peligro que tiene últimamente pasar por Callao (Madrid): surrealista

La usuaria de TikTok @paulademi04 ha publicado un vídeo explicando que le da "miedo pasar por Callao", una de las plazas más conocidas y céntricas de Madrid, por los influencers que suele haber por la zona.

"Siempre hay una aglomeración de creadores de contenido y me da miedo pasar por aquí y que me pregunten que a quién voy a votar el domingo o que me hagan preguntas de cultura general", ha señalado.

Muchos en la red han compartido la opinión de esta joven. De hecho, el vídeo ha acumulado desde su publicación cerca de 45.000 'me gusta' y más de 350.000 reproducciones.

"¿Soy la única persona a la que le pasa?", ha preguntado a sus seguidores, para continuar insistiendo en que no quiere que se le acerquen: "Por favor, solo soy una pequeña niña inocente".

Por eso este motivo, siempre que pasa por la zona evita cualquier contacto de este tipo, ha sentenciado: "Lo rodeo, paso así o grabo un vídeo y así nadie me para. Solo quiero que me pare un chico que lee la mente".