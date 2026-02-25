A casi un 30% de los jóvenes le gustaría que Torrente fuera presidente del Gobierno

José Luis Torrente volverá a la gran pantalla con una nueva película donde, presumiblemente, se presentará a unas elecciones generales y conseguirá ser presidente del Gobierno.

El actor y director Santiago Segura se mete de nuevo en la piel del expolicía más emblemático del cine patrio, conocido por una ética más que cuestionable. Muchos han visto en él una parodia de un arquetipo muy concreto de español. Otros, no obstante, lo ven como un referente.

La Consultora investigación social y comunicación GAD3 ha realizado una encuesta aprovechando la tesitura de Torrente Presidente, la nueva entrega de la saga. Y los resultados han sido, cuanto menos, sorprendentes.

Un 21% de los españoles votaría a Torrente si se presentara a unas elecciones generales. Entre sus mayores defensores destacan los jóvenes, con un 28% de los apoyos. Por otro lado, los encuestados valoran positivamente su autenticidad y sinceridad.

Los mayores de 65 años, los mayores detractores

El protagonista de la saga creada por Santiago Segura es, según esta encuesta, el líder más "comprensivo", situándose por encima de otros líderes reales como Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz y Santiago Abascal.

Frente a los jóvenes, que son quienes más secundan a Torrente, los mayores de 65 años representan al núcleo poblacional donde concentra menos apoyos. Solo un 11% de este segmento aprobaría que el ex policía fuese presidente del Gobierno.

GAD3 también se detiene a analizar la ideología de quienes votarían a Torrente en unas elecciones generales. Y sorprendentemente conseguiría un buen puñado de votos entre la gente de izquierdas.

De esta forma, el centro ideológico concentraría el mayor porcentaje de votos a Torrente, con un 28% de los apoyos entre los que no se decantan ni por la izquierda ni por la derecha. Sin embargo, es cierto que los votantes de derecha tendrían mayor representación entre sus partidarios.

La polémica en torno a 'Torrente Presidente'

Apenas faltan tres semanas para el estreno de Torrente Presidente y el lío ya está montado antes siquiera de verse las primeras imágenes. Precisamente esta cuestión es la que ha dado pie a que la película llegue con una polémica debajo del brazo.

Santiago Segura ha avanzado que no habrá tráiler ni pase de prensa previo al estreno de la nueva entrega de la saga y que, por tanto, serán los fans quienes tendrán el privilegio de ver las primeras imágenes de Torrente Presidente directamente en el cine.

"Creo que son ellos los que se merecen ver esta película en primer lugar. Los que llevan años esperando, los que confían en que se lo van a pasar en grande con las nuevas burradas del personaje", dijo el actor y director en su cuenta de X.

Una decisión que no ha sentado nada bien entre la prensa especializada, que se quejó de que con esta nueva fórmula Santiago Segura se cubría las espaldas ante posibles críticas negativas.