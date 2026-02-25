Cómo ver y descargar todos los documentos desclasificados del 23-F

Visitantes visitando el Congreso, con los disparos conservados en el techo como uno de los principales reclamos.

El Gobierno ha puesto a disposición pública documentos desclasificados del 23-F, uno de los episodios más determinantes de la historia reciente de España. Si quieres consultarlos o descargarlos, puedes hacerlo directamente desde la web oficial de La Moncloa, sin registros ni trámites adicionales.

La desclasificación afecta a archivos vinculados al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió armado en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Dónde consultar los documentos del 23-F

Los archivos están disponibles en la web oficial de Presidencia del Gobierno de España (La Moncloa).

Pasos para acceder y descargar:

Entra en el enlace oficial .

. Localiza el apartado de documentos disponibles .

. Haz clic en cada archivo (normalmente en formato PDF ).

). Descárgalo directamente desde el visor del navegador o guardándolo en tu dispositivo.

No es necesario crear cuenta ni aportar datos personales.

El 23-F vuelve a dispararse en Google Trends

No ha sido una sorpresa. Coincidiendo con el aniversario, las búsquedas del término "23F" han experimentado un repunte significativo en Google Trends, la herramienta que analiza la evolución del interés en búsquedas en Google.

En los últimos días, el gráfico muestra un pico claro en España, especialmente en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Este tipo de comportamiento es habitual en fechas conmemorativas, pero el incremento actual coincide además con la publicación de los documentos desclasificados.

Google Trends permite comparar términos y ver el volumen relativo de interés a lo largo del tiempo, pudiendo cribar por intervalos concretos. En este caso, "23F" multiplica su índice habitual en torno al aniversario, lo que indica un renovado interés social y mediático por el episodio.

Este repunte no solo refleja memoria histórica, sino también curiosidad por el contenido concreto de los archivos ahora accesibles.

Captura de imagen búsqueda "documentos desclasificados 23F" en Google Trends.

Qué tipo de documentos se han desclasificado

Aunque el contenido específico depende del archivo consultado, la desclasificación incluye:

Informes internos.

Comunicaciones oficiales.

Documentación vinculada a la gestión institucional del golpe.

Análisis posteriores al intento de asalto.

Se trata de material que hasta ahora permanecía bajo reserva y que ahora puede consultarse públicamente para fines académicos, periodísticos o históricos.

Por qué importa ahora

El 23-F marcó un antes y un después en la consolidación democrática española. La intervención televisada del rey Juan Carlos I defendiendo el orden constitucional fue clave para frenar el intento de golpe.

Más de cuatro décadas después, la desclasificación permite revisar con más detalle cómo se gestionó internamente aquella crisis institucional.

El interés renovado —visible en Google Trends— demuestra que el episodio sigue formando parte del debate público y de la memoria colectiva.

Te resumimos la búsqueda: las principales revelaciones de los documentos desclasificados del 23-F

Las primeras lecturas de los papeles desclasificados del 23-F, que constan de 153 "unidades documentales" procedentes de Defensa, Interior y Exteriores: notas del CESID, transcripciones de llamadas (incluidas a la esposa de Tejero), documentos manuscritos y comunicaciones internas, apuntan sobre todo a tres ámbitos: el papel del CESID, detalles operativos del golpe (incluida la toma de TVE) y las dudas sobre contactos en torno a la Casa Real.